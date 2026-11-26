Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Після російських атак на енергетичну інфраструктуру 20 листопада в Одесі стався масштабний блекаут. У місті виникли перебої з водою та опаленням, зупинилися трамваї й тролейбуси. Ситуація в енергосистемі досі залишається складною. Ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджене обладнання, однак нові атаки та повітряні тривоги ускладнюють їхню роботу.

Журналісти Новини.LIVE запитали містян, як вони пережили блекаут в Одесі

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Життя під час блекаутів

Під час блекаутів розпорядок дня летить шкереберть. Прання, приготування їжі та інші домашні справи доводиться підлаштовувати під графіки відключення, якщо вони взагалі є. Але за останні роки одесити вже трохи навчилися жити в такому режимі.

"Ми підготовились ліхтариками, лампочками. Дають на пару годин світло, то ми встигаємо підзарядитися. Складно, що інтернету не було, а так нормально", — говорить Наталя.

Наталя про підготовку до блекауту. Фото: Новини.LIVE

Після блекаутів 2022 року багато одеситів серйозно взялися за підготовку до нових відключень. На резервне живлення витратили чимало грошей, щоб зберегти вдома хоча б мінімальні зручності. Та навіть із таким обладнанням повністю повернутися до звичного побуту не виходить.

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"Станції купили, повербанки, то якось пережили. До всього неможливо підготуватися. Це ж дуже напрягає, це графік, який не витримує. Дали одні години — хоп, виключили. Тільки поставив пралку, включив щось приготувати, і хопа — змінили графік. Оце дуже напрягає. Але ж розуміємо, що не з того, що комусь нема чого робити, що дійсно система в такому стані, що поробиш?", — пояснює Олена.

Олена про перший блекаут. Фото: Новини.LIVE

Автономність приватних будинків

У приватному будинку пережити відключення світла часто простіше, ніж у багатоповерхівці. Можна встановити генератор, облаштувати автономне опалення та не залежати від роботи ліфта чи насосів у будинку. Звісно, таке обладнання коштує недешево, але під час тривалих блекаутів воно дозволяє зберегти звичні побутові умови.

"Нормально пережили блекаут. Я думаю, що всі вже звикли просто до цього. Я, в принципі, не буду до цього готова. Були за містом у батька, тому, в принципі, в приватному будинку воно не так відчувається, як багатоповерхівках. Там все-таки автономності більше. Немає залежності від світла чи опалення. Екофло, генератор, всього потрошки", — каже Віра.

Віра про автономність приватних будинків. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з водою

Цього разу під час блекауту одесити зіткнулися ще й із відсутністю води. Через російські удари по енергетичній інфраструктурі частина об’єктів водопостачання залишилася без електрики. Не всі насосні станції можна забезпечити живленням від генераторів, тому в кількох районах міста вода зникла зовсім.

"Складнощі були в тому, що в мене не було ні тепла, ні води, бо я на 16-му поверсі. Нічого, ні ліфт, не працював, ні плита. Але якось я була готова: запас води та більше морально, підготувались, тому якось так пережила. У мене запас такої питної води, технічної води, бутлі, у мене все це вже стоїть, бо я вже навчена", — ділиться Наталя.

Наталя про проблеми з водою. Фото: Новини.LIVE

Пункти незламності

Якщо вдома є запас води, ліхтарики та заряджені повербанки, під час тривалого блекауту цього може не вистачити. Для таких випадків в Одесі працюють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефон і скористатися базовими зручностями. Особливо вони потрібні людям, які не мають власного генератора чи зарядної станції.

"Як завжди, привикли. Підготувались завчасно: ліхтарики, повербанки, газ маленький. Справляємось. До пунктів незламності звертались. Все влаштовує, крім війни. Скоріше б вона закінчилася. А так ми звикаємо, все робимо, щоб вижити. Вода в запасі є уже давно. Інтернет теж є безперебійний, у кого є така можливість. Ждемо, щоб було краще", — розповідає Ніна.

Ніна про блекаут і пункти незламності. Фото: Новини.LIVE

Черговий блекаут Одеса пережила, але гарантій, що відключення не повторяться, немає. Попереду найхолодніші місяці, коли без електрики обходитися буде ще складніше. А поки росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, містянам залишається сподіватися на швидке відновлення мереж і хоча б більш передбачуване електропостачання. За чотири роки війни одесити вже підготовлені до складнощів зими.

Раніше ми вже розповідали про наслідки російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру Одещини. Через пошкодження без світла залишилися тисячі абонентів, а в Арцизі після удару також виникли проблеми з водопостачанням.

Також Новини.LIVE писали, чи вистачає одеситам зарплати на повсякденне життя. Найбільше сімейні бюджети навантажують продукти, комунальні послуги, витрати на дітей, здоров’я та підготовку до можливих блекаутів.