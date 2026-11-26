Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

После российских атак на энергетическую инфраструктуру 20 ноября в Одессе произошел масштабный блэкаут. В городе возникли перебои с водоснабжением и отоплением, остановились трамваи и троллейбусы. Ситуация в энергосистеме по-прежнему остается сложной. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать поврежденное оборудование, однако новые атаки и воздушные тревоги затрудняют их работу.

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, как они пережили блэкаут в Одессе

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Жизнь во время блэкаутов

Во время блэкаутов распорядок дня летит к чертям. Стирку, приготовление еды и другие домашние дела приходится подстраивать под графики отключений, если они вообще есть. Но за последние годы одесситы уже немного научились жить в таком режиме.

"Мы подготовились: купили фонарики, лампочки. Дают свет на пару часов, и мы успеваем подзарядиться. Сложно, что интернета не было, а так нормально", — говорит Наталья.

Наталья о подготовке к блэкауту. Фото: Новини.LIVE

После блэкаутов 2022 года многие одесситы всерьёз взялись за подготовку к новым отключениям. На резервное питание потратили немало денег, чтобы сохранить дома хотя бы минимальные удобства. Но даже с таким оборудованием полностью вернуться к привычному быту не получается.

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"Купили станции, повербанки, так как-то пережили. Ко всему невозможно подготовиться. Это же очень напрягает, это график не выдерживает. Дали несколько часов — хоп, отключили. Только поставил стиральную машину, включил что-то приготовить, и хоп — изменили график. Это очень напрягает. Но мы же понимаем, что дело не в том, что кому-то нечем заняться, а в том, что система действительно в таком состоянии, что поделаешь?", — объясняет Елена.

Елена о первом блэкауте. Фото: Новини.LIVE

Автономность частных домов

В частном доме пережить отключение света часто проще, чем в многоэтажке. Можно установить генератор, оборудовать автономное отопление и не зависеть от работы лифта или насосов в доме. Конечно, такое оборудование стоит недешево, но во время длительных блэкаутов оно позволяет сохранить привычные бытовые условия.

"Нормально пережили отключение электричества. Думаю, все уже просто привыкли к этому. Я, в принципе, не буду к этому готова. Были за городом у отца, поэтому, в принципе, в частном доме это ощущается не так сильно, как в многоэтажках. Там всё-таки больше автономности. Нет зависимости от света или отопления. Экофло, генератор, всего понемногу", — говорит Вера.

Вера об автономности частных домов. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с водой

На этот раз во время блэкаута одесситы столкнулись ещё и с отсутствием воды. Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре часть объектов водоснабжения осталась без электричества. Не все насосные станции можно обеспечить питанием от генераторов, поэтому в нескольких районах города вода пропала совсем.

"Сложности заключались в том, что у меня не было ни тепла, ни воды, потому что я живу на 16-м этаже. Ни лифт, ни плита не работали. Но я как-то была готова: запас воды и, главное, морально подготовилась, поэтому как-то так пережила. У меня есть запас питьевой и технической воды, бутыли — у меня всё это уже есть, потому что я уже научилась", — делится Наталья.

Наталья о проблемах с водой. Фото: Новини.LIVE

Пункты стойкости

Если дома есть запас воды, фонарики и заряженные повербанки, во время длительного блэкаута этого может не хватить. Для таких случаев в Одессе работают пункты обогрева, где можно согреться, подзарядить телефон и воспользоваться базовыми удобствами. Особенно они нужны людям, у которых нет собственного генератора или зарядной станции.

"Как всегда, привыкли. Подготовились заранее: фонарики, портативные зарядные устройства, небольшой баллончик с газом. Справляемся. Обращались в пункты обогрева. Все устраивает, кроме войны. Поскорее бы она закончилась. А так мы привыкаем, делаем всё, чтобы выжить. Вода в запасе есть уже давно. Интернет тоже работает бесперебойно, у кого есть такая возможность. Ждём, чтобы стало лучше", — рассказывает Нина.

Нина о блэкауте и пунктах стойкости. Фото: Новини.LIVE

Одесса пережила очередной блэкаут, но гарантий, что отключения не повторятся, нет. Впереди самые холодные месяцы, когда без электричества обойтись будет ещё сложнее. А пока россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, горожанам остается надеяться на скорейшее восстановление сетей и хотя бы более предсказуемое электроснабжение. За четыре года войны одесситы уже готовы к трудностям зимы.

Ранее мы уже рассказывали о последствиях российских атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру Одесской области. Из-за повреждений без света остались тысячи абонентов, а в Арцизе после удара также возникли проблемы с водоснабжением.

Также Новини.LIVE писали о том, хватает ли одесситам зарплаты на повседневную жизнь. Больше всего семейные бюджеты обременяют продукты, коммунальные услуги, расходы на детей, здоровье и подготовку к возможным отключениям электричества.