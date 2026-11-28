Пожежа на енергооб'єкті після влучання РФ на Одещині. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

На Одещині сьогодні, 28 листопада, росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єкта ДТЕК понад шість тисяч родин залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. У частині Одеси та Одеського району графіки відключень світла не діють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Наслідки атаки росіян

За інформацією енергетиків, щойно дозволила безпекова ситуація, фахівці розпочали огляд вцілілого обладнання та розбирання завалів. Після цього вони зможуть виконати необхідні ремонтні роботи. У компанії попереджають, що відновлення електропостачання потребуватиме часу. Крім того, через аварію в мережі частково знеструмлені Пересипський район Одеси та Одеський район області. Стабілізаційні графіки відключень на цих територіях наразі не діють.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua

Графіки відключень в Одесі

У суботу, 28 листопада, за розпорядженням НЕК "Укренерго" частково в Одесі та області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Обмеження передбачені для всіх шести груп споживачів. За оприлюдненим оновленим графіком, сумарна тривалість відключень становитиме від чотирьох до 11,5 години.

Група 1.1: з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 20:30.

Група 1.2: з 10:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:30.

Група 2.1: з 10:30 до 12:30 та з 15:30 до 19:30.

Група 2.2: з 06:00 до 09:00, з 10:30 до 12:30 та з 15:30 до 19:30.

Група 3.1: з 08:30 до 16:00 та з 19:00 до 23:00.

Група 3.2: з 08:30 до 14:30 та з 19:00 до 22:30.

Група 4.1: з 19:00 до 23:00.

Група 4.2: з 19:00 до 23:00.

Група 5.1: з 12:00 до 16:00 та з 19:00 до 19:30.

Група 5.2: з 12:00 до 19:30 та з 22:30 до 24:00.

Група 6.1: з 06:00 до 07:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Група 6.2: з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00.

Де перевірити графіки

Протягом доби тривалість відключень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та розпоряджень НЕК "Укренерго". Мешканці Одеси та області можуть перевірити свою групу, актуальний графік та орієнтовний час відновлення електропостачання на офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі або в Telegram-боті компанії.

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Атаки на енергетику Одещини

За підрахунками Новини.LIVE, тільки від початку листопада росіяни щонайменше 12 разів атакували енергетичну інфраструктуру Одеси та області. Ще під час одного обстрілу пошкоджень зазнав виробничий майданчик ДТЕК. Через удари окупантів десятки тисяч родин неодноразово залишалися без електропостачання. Зокрема, 16 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти на Одещині. Через пошкодження обладнання без світла залишилися 52,2 тисячі родин. Загарбники також пошкодили виробничий майданчик енергетичної компанії.

Вже наступної ночі, 17 листопада, окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру на півдні області. Енергетики переключили частину споживачів на інші лінії, проте 3,3 тисячі родин залишалися без електропостачання. Чергового удару по енергетиці Одещини загарбники завдали 20 листопада. Після атаки росіян в Одесі стався масштабний блекаут. Спочатку без електропостачання залишилася 41 тисяча родин в Одеському та Роздільнянському районах, а згодом перебої зі світлом охопили весь обласний центр.

Вже 22 листопада значна частина Одеси залишалася без світла, води та опалення. Під час обстрілів росіяни серйозно пошкодили магістральні електромережі, якими електроенергія надходить до Одеси та прилеглих населених пунктів. Через масштабні руйнування енергетики не могли забезпечити всіх споживачів необхідним обсягом електроенергії навіть за наявності генерації.

Не припинилися атаки й наприкінці місяця. 25 листопада росіяни масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Окупанти пошкодили житлові будинки, підприємства та енергетичну інфраструктуру. Частина обласного центру залишилася без електропостачання.