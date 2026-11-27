Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області сьогодні, 27 листопада, діють графіки відключення світла. Фахівцям вдалося стабілізувати роботу енергосистеми після масштабного знеструмлення. Обмеження стосуються всіх груп споживачів, а тривалість знеструмлень залежить від черги. Водночас енергетики попереджають про можливі зміни та радять дотримуватися правил безпеки під час користування електроприладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Повідомлення про графіки. Фото: скриншот з ДТЕК

Графіки відключення світла на Одещині

Після стабілізації роботи енергосистеми ДТЕК "Одеські електромережі" продовжує застосовувати погодинні відключення за командою НЕК "Укренерго". Обмеження діють в Одесі та населених пунктах області.

Для споживачів визначили окремі проміжки знеструмлення.

Графіки відключень світла:

Група 1.1: 08:00–15:30, 18:30–22:30

Група 1.2: 08:00–12:00, 18:30–22:30

Група 2.1: 08:00–12:00, 14:00–15:30, 18:30–22:30

Група 2.2: 08:00–12:00, 18:30–22:30

Група 3.1: 11:30–19:00

Група 3.2: 11:30–19:00, 22:00–24:00

Група 4.1: 11:30–15:30, 22:00–24:00

Група 4.2: 11:30–15:30, 22:00–24:00

Група 5.1: 06:00–12:00, 15:00–19:00

Група 5.2: 06:00–08:30, 15:00–19:00

Група 6.1: 06:00–08:30, 15:00–22:30

Група 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:00

Графік відключень світла в Одесі. Фото: Світло Одеса/Telegram

Енергетики наголошують, що розклад може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому жителям Одещини варто стежити за повідомленнями ДТЕК та перевіряти свою чергу перед запланованими справами.

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Крім того, сьогодні, 27 листопада з 09:00 до 20:00 енергетики виконуватимуть невідкладні ремонти обладнання. У цей час для безпеки робіт світло буде відсутнє в частині Ізмаїльського району Одещини. У разі оголошення повітряної тривоги терміни можуть бути подовжені.

Як уберегти техніку під час відключень

Під час знеструмлень і після відновлення електропостачання в мережі можуть виникати перепади напруги. Вони здатні пошкодити побутові прилади, тому важливо дотримуватися кількох простих правил. Зокрема:

Відключати потужну техніку від розеток. Перед плановим знеструмленням варто вимкнути бойлер, обігрівач, електроплиту, духовку та пральну машину.

Не вмикати прилади одразу після появи світла. Краще зачекати 10–15 хвилин, щоб переконатися у стабільності напруги.

Перевіряти електропостачання. Якщо світло блимає або напруга нестабільна, не підключайте побутову техніку до мережі.

Вмикати прилади по черзі. Не варто одночасно запускати пральну машину, бойлер, електрочайник та інші потужні пристрої. Це допоможе уникнути додаткового навантаження на мережу.

Встановити захист від перепадів напруги. Для цього можна використовувати спеціальне реле напруги або пристрої захисного вимкнення (ПЗВ).

Дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити ризик пошкодження побутової техніки та уникнути додаткового навантаження на електромережу.

Як перевірити, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Зазначимо, ми писали, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі та почала атакувати лінії електропередачі, від яких залежить живлення Одеси. Такий підхід дозволяє ворогу порушувати електропостачання міста, навіть не пошкоджуючи захищені підстанції та трансформатори. Саме через ці атаки Одеса кілька днів залишалася без світла, води та тепла.

Також ми повідомляли, що вдень, 25 листопада, російські війська знову атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства та об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Також частина Одеси залишилася без електропостачання.