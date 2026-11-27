Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 27 ноября, действуют графики отключения света. Специалистам удалось стабилизировать работу энергосистемы после масштабного отключения электроэнергии. Ограничения касаются всех групп потребителей, а продолжительность отключений зависит от очереди. В то же время энергетики предупреждают о возможных изменениях и советуют соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Сообщение о графиках. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области

После стабилизации работы энергосистемы ДТЭК "Одесские электросети" продолжает применять почасовые отключения по команде НЭК "Укрэнерго". Ограничения действуют в Одессе и населенных пунктах области. Для потребителей определены отдельные интервалы отключения электроэнергии.

Графики отключений света:

Группа 1.1: 08:00–15:30, 18:30–22:30

Группа 1.2: 08:00–12:00, 18:30–22:30

Группа 2.1: 08:00–12:00, 14:00–15:30, 18:30–22:30

Группа 2.2: 08:00–12:00, 18:30–22:30

Группа 3.1: 11:30–19:00

Группа 3.2: 11:30–19:00, 22:00–24:00

Группа 4.1: 11:30–15:30, 22:00–24:00

Группа 4.2: 11:30–15:30, 22:00–24:00

Группа 5.1: 06:00–12:00, 15:00–19:00

Группа 5.2: 06:00–08:30, 15:00–19:00

Группа 6.1: 06:00–08:30, 15:00–22:30

Группа 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:00

График отключений света в Одессе. Фото: Свет Одесса/Telegram

Энергетики отмечают, что расписание может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому жителям Одесской области следует следить за сообщениями ДТЭК и проверять свою очередь перед запланированными делами.

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Кроме того, сегодня, 27 ноября, с 09:00 до 20:00 энергетики будут проводить неотложные ремонтные работы на оборудовании . В это время в целях безопасности работ электричество будет отключено в части Измаильского района Одесской области . В случае объявления воздушной тревоги сроки могут быть продлены.

Как уберечь технику во время отключений

Во время отключений и после возобновления электроснабжения в сети могут возникать перепады напряжения . Они способны повредить бытовые приборы, поэтому важно соблюдать несколько простых правил. В частности:

Отключать мощную технику от розеток. Перед плановым отключением электроэнергии следует выключить бойлер, обогреватель, электроплиту, духовку и стиральную машину.

Не включать приборы сразу после появления света. Лучше подождать 10–15 минут, чтобы убедиться в стабильности напряжения.

Проверять электроснабжение. Если свет мигает или напряжение нестабильно, не подключайте бытовую технику к сети.

Включайте приборы по очереди. Не стоит одновременно запускать стиральную машину, бойлер, электрочайник и другие мощные устройства. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на сеть.

Установите защиту от перепадов напряжения. Для этого можно использовать специальное реле напряжения или устройства защитного отключения (УЗО).

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск повреждения бытовой техники и избежать дополнительной нагрузки на электросеть.

Как проверить, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подав заявку на сайте ДТЭК.

Отметим, что, как мы уже писали, Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре и начала атаковать линии электропередачи, от которых зависит энергоснабжение Одессы. Такой подход позволяет врагу нарушать электроснабжение города, даже не повреждая защищенные подстанции и трансформаторы. Именно из-за этих атак Одесса несколько дней оставалась без света, воды и тепла.

Также мы сообщали, что днём 25 ноября российские войска вновь атаковали Одессу и пригороды ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома, предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека. Кроме того, часть Одессы осталась без электроснабжения.