Графики отключений: когда у одесситов будет свет сегодня
В Одессе и области сегодня, 27 ноября, действуют графики отключения света. Специалистам удалось стабилизировать работу энергосистемы после масштабного отключения электроэнергии. Ограничения касаются всех групп потребителей, а продолжительность отключений зависит от очереди. В то же время энергетики предупреждают о возможных изменениях и советуют соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Графики отключений света в Одесской области
После стабилизации работы энергосистемы ДТЭК "Одесские электросети" продолжает применять почасовые отключения по команде НЭК "Укрэнерго". Ограничения действуют в Одессе и населенных пунктах области. Для потребителей определены отдельные интервалы отключения электроэнергии.
Графики отключений света:
- Группа 1.1: 08:00–15:30, 18:30–22:30
- Группа 1.2: 08:00–12:00, 18:30–22:30
- Группа 2.1: 08:00–12:00, 14:00–15:30, 18:30–22:30
- Группа 2.2: 08:00–12:00, 18:30–22:30
- Группа 3.1: 11:30–19:00
- Группа 3.2: 11:30–19:00, 22:00–24:00
- Группа 4.1: 11:30–15:30, 22:00–24:00
- Группа 4.2: 11:30–15:30, 22:00–24:00
- Группа 5.1: 06:00–12:00, 15:00–19:00
- Группа 5.2: 06:00–08:30, 15:00–19:00
- Группа 6.1: 06:00–08:30, 15:00–22:30
- Группа 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:00
Энергетики отмечают, что расписание может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому жителям Одесской области следует следить за сообщениями ДТЭК и проверять свою очередь перед запланированными делами.
Ремонтные работы в Одесской области
Кроме того, сегодня, 27 ноября, с 09:00 до 20:00 энергетики будут проводить неотложные ремонтные работы на оборудовании . В это время в целях безопасности работ электричество будет отключено в части Измаильского района Одесской области . В случае объявления воздушной тревоги сроки могут быть продлены.
Как уберечь технику во время отключений
Во время отключений и после возобновления электроснабжения в сети могут возникать перепады напряжения . Они способны повредить бытовые приборы, поэтому важно соблюдать несколько простых правил. В частности:
- Отключать мощную технику от розеток. Перед плановым отключением электроэнергии следует выключить бойлер, обогреватель, электроплиту, духовку и стиральную машину.
- Не включать приборы сразу после появления света. Лучше подождать 10–15 минут, чтобы убедиться в стабильности напряжения.
- Проверять электроснабжение. Если свет мигает или напряжение нестабильно, не подключайте бытовую технику к сети.
- Включайте приборы по очереди. Не стоит одновременно запускать стиральную машину, бойлер, электрочайник и другие мощные устройства. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на сеть.
- Установите защиту от перепадов напряжения. Для этого можно использовать специальное реле напряжения или устройства защитного отключения (УЗО).
Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск повреждения бытовой техники и избежать дополнительной нагрузки на электросеть.
Как проверить, когда появится электричество
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подав заявку на сайте ДТЭК.
Отметим, что, как мы уже писали, Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре и начала атаковать линии электропередачи, от которых зависит энергоснабжение Одессы. Такой подход позволяет врагу нарушать электроснабжение города, даже не повреждая защищенные подстанции и трансформаторы. Именно из-за этих атак Одесса несколько дней оставалась без света, воды и тепла.
Также мы сообщали, что днём 25 ноября российские войска вновь атаковали Одессу и пригороды ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома, предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека. Кроме того, часть Одессы осталась без электроснабжения.