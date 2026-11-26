Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області 26 листопада змінили графіки погодинних відключень електроенергії. Для частини груп скоротили періоди без світла, а для інших — змінили час знеструмлення. Оновлені обмеження діятимуть протягом дня, однак ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми. Жителям регіону варто перевірити новий розклад для своєї групи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Повідомлення про графіки. Фото: скриншот з ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла на Одещині

Після масштабного знеструмлення Одеси та області енергетики стабілізували роботу системи й перейшли до погодинних обмежень. За розпорядженням НЕК "Укренерго" ДТЕК "Одеські електромережі" застосовує стабілізаційні відключення електроенергії. Станом на ранок 26 листопада компанія оприлюднила оновлений графік.

Світло вимикатимуть:

Група 1.1: 11:00–14:30, 21:30–24:00.

Група 1.2: 11:00–14:30, 16:00–18:00, 21:30–24:00.

Група 2.1: 16:00–18:00, 21:30–24:00.

Група 2.2: 11:00–14:30, 16:00–18:00, 21:30–22:30.

Група 3.1: 06:30–10:00, 16:00–20:00.

Група 3.2: 06:30–08:30, 14:00–20:00.

Група 4.1: 06:30–08:30, 14:00–18:30.

Група 4.2: 06:30–08:30, 14:00–20:00.

Група 5.1: 08:00–11:30, 18:00–22:00.

Група 5.2: 08:00–11:30, 18:00–22:00.

Група 6.1: 08:00–11:30, 18:00–22:00.

Група 6.2: 08:00–10:00, 18:00–22:00.

Графік відключень світла в Одесі. Фото: Світло Одеса/Telegram

Енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватися залежно від навантаження та ситуації в енергосистемі. Тому споживачам варто стежити за оновленнями ДТЕК.

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Як перевірити, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як вберегти техніку під час відключень світла

Під час погодинних відключень електроенергії важливо подбати про захист побутової техніки. Різкі перепади напруги та стрибки струму під час відновлення електропостачання можуть пошкодити прилади. Тому фахівці радять дотримуватися кількох простих правил.

Передусім варто вимикати з розеток телевізори, комп’ютери, пральні машини, мікрохвильовки та іншу чутливу техніку. Також бажано від'єднувати зарядні пристрої, якщо вони не використовуються. Холодильник можна залишити підключеним, але не варто часто відчиняти його дверцята, щоб зберегти холод усередині.

Вмикати потужні електроприлади краще не одразу після появи світла, а через кілька хвилин, коли напруга в мережі стабілізується. Для додаткового захисту можна використовувати реле напруги або спеціальні стабілізатори. Такі пристрої допомагають уберегти техніку від небезпечних перепадів електроенергії.

Зазначимо, ми писали, що вдень, 25 листопада, російські війська знову атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства та об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Також частина Одеси залишилася без електропостачання.

Також ми повідомляли, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі та почала атакувати лінії електропередачі, від яких залежить живлення Одеси. Такий підхід дозволяє ворогу порушувати електропостачання міста, навіть не пошкоджуючи захищені підстанції та трансформатори. Саме через ці атаки Одеса кілька днів залишалася без світла, води та тепла..