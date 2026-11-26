Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области 26 ноября изменили графики почасовых отключений электроэнергии. Для части групп сократили периоды отключений, а для других — изменили время отключений. Обновленные ограничения будут действовать в течение дня, однако ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Жителям региона следует ознакомиться с новым расписанием для своей группы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Сообщение о графиках. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Обновленные графики отключений света в Одесской области

После масштабного отключения электроэнергии в Одессе и области энергетики стабилизировали работу системы и перешли к почасовым ограничениям. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" ДТЭК "Одесские электросети" применяет стабилизационные отключения электроэнергии. По состоянию на утро 26 ноября компания обнародовала обновленный график.

Электроснабжение будет отключаться:

Группа 1.1: 11:00–14:30, 21:30–24:00.

Группа 1.2: 11:00–14:30, 16:00–18:00, 21:30–24:00.

Группа 2.1: 16:00–18:00, 21:30–24:00.

Группа 2.2: 11:00–14:30, 16:00–18:00, 21:30–22:30.

Группа 3.1: 06:30–10:00, 16:00–20:00.

Группа 3.2: 06:30–08:30, 14:00–20:00.

Группа 4.1: 06:30–08:30, 14:00–18:30.

Группа 4.2: 06:30–08:30, 14:00–20:00.

Группа 5.1: 08:00–11:30, 18:00–22:00.

Группа 5.2: 08:00–11:30, 18:00–22:00.

Группа 6.1: 08:00–11:30, 18:00–22:00.

Группа 6.2: 08:00–10:00, 18:00–22:00.

График отключений света в Одессе. Фото: Свет Одесса/Telegram

Энергетики предупреждают, что графики могут меняться в зависимости от нагрузки и ситуации в энергосистеме. Поэтому потребителям следует следить за обновлениями ДТЭК.

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Как проверить, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как защитить технику во время отключений света

Во время почасовых отключений электроэнергии важно позаботиться о защите бытовой техники. Резкие перепады напряжения и скачки тока при восстановлении электроснабжения могут повредить приборы. Поэтому специалисты советуют соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего, следует отключать от розеток телевизоры, компьютеры, стиральные машины, микроволновые печи и другую чувствительную технику. Также желательно отключать зарядные устройства, если они не используются. Холодильник можно оставить подключенным, но не стоит часто открывать его дверцу, чтобы сохранить холод внутри.

Включать мощные электроприборы лучше не сразу после появления света, а через несколько минут, когда напряжение в сети стабилизируется. Для дополнительной защиты можно использовать реле напряжения или специальные стабилизаторы. Такие устройства помогают уберечь технику от опасных перепадов напряжения.

Отметим, что, как мы уже писали, днём 25 ноября российские войска вновь атаковали Одессу и пригороды ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома, предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека. Кроме того, часть Одессы осталась без электроснабжения.

Кроме того, мы сообщали, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре и начала атаковать линии электропередачи, от которых зависит энергоснабжение Одессы. Такой подход позволяет врагу нарушать электроснабжение города, даже не повреждая защищенные подстанции и трансформаторы. Именно из-за этих атак Одесса несколько дней оставалась без света, воды и тепла.