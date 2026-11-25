Дівчата набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 25 листопада, в Одесі та області запланували низку ремонтних робіт. Частина передмістя залишиться без водопостачання, а в Одесі змінять роботу електротранспорту. Крім того, у Пересипському районі тимчасово вимикатимуть електроенергію, а також по всій області діятимуть стабілізаційні графіки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал, Одеську міську раду та ДТЕК.

Реклама

Повідомлення про графіки. Фото: скриншот з ДТЕК

Де не буде води

У середу, 25 листопада, частина Одеської області тимчасово залишиться без водопостачання. Причиною стануть аварійно-ремонтні роботи на водопроводі. Обмеження діятимуть із 10:00 до 24:00. Без води залишаться мешканці таких населених пунктів:

Фонтанка-3;

Вапнярка;

Нова Дофінівка;

Чорноморське;

Григорівка.

Жителів просять заздалегідь подбати про запас води на час проведення ремонтних робіт.

Як курсуватимуть трамваї в Одесі

Також 25 листопада зміниться робота електротранспорту в Одесі. Із 07:00 до 19:00 енергетики ДТЕК проводитимуть ремонт обладнання на електропідстанціях Пересипського району. Через це частина тягових підстанцій "Одесміськелектротрансу" буде знеструмлена. Зокрема, трамвай №1 тимчасово не курсуватиме на маршруті "вул. Чорноморського козацтва — завод Центроліт". Трамвай №7 працюватиме лише на ділянці "11-та станція Люстдорфської дороги — Херсонський Сквер".

Читайте також:

Для пасажирів організують два соціальні автобусні маршрути:

"Пересипський міст — вул. 28-ї бригади":

Відправлення від Пересипського мосту: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15.

Відправлення від вул. 28-ї бригади: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 13:15, 14:15, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15.

Маршрут С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)":

Відправлення від залізничного вокзалу (площа Старосінна): 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30, 19:50.

Відправлення від Дитячого комбінату (вул. Семена Палія): 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:40.

На Пересипському мосту пасажири зможуть пересісти на трамвай №7 або тролейбус №10. Також у місті посилять роботу автобусних маршрутів №145, №146, №190 та №232А.

Де в Одесі вимикатимуть світло

Окрім змін у роботі транспорту, 25 листопада в Пересипському районі Одеси проводитимуть невідкладні ремонти електрообладнання. Через це з 08:00 до 20:00 частина району залишиться без електроенергії. Якщо оголосять повітряну тривогу, терміни робіт можуть продовжити.

Водночас в Одесі та області діятимуть стабілізаційні відключення за графіками НЕК "Укренерго". Розклад на 25 листопада такий:

Групи 1.1 та 1.2: без світла з 14:00 до 18:00.

Групи 2.1 та 2.2: без світла з 14:00 до 20:30.

Групи 3.1 та 3.2: з 07:30 до 11:00, з 12:00 до 14:30, з 17:30 до 21:30.

Групи 4.1 та 4.2: з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

Група 5.1: з 10:30 до 18:00, з 21:00 до 22:30.

Група 5.2: з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00.

Групи 6.1 та 6.2: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

Енергетики закликають жителів регіону ощадливо використовувати електроенергію.

Як перевірити, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми писали, що в Одесі стабільна робота опалення залежить не лише від електроенергії та газу, а й від наявності води. Навіть автономні установки на великих котельнях не зможуть повноцінно працювати без водопостачання. Водночас місто отримує воду з одного джерела, що створює додаткові ризики під час російських атак.

Також, в Одесі розглядають можливість встановлення власних джерел тепла та електроенергії в багатоквартирних будинках. Це дозволило б зменшити залежність мешканців від централізованого опалення, яке особливо вразливе під час атак росіян. Міська влада готова обговорювати фінансову підтримку ОСББ, які захочуть долучитися до такого проєкту.