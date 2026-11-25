Одесса и пригород остались без света и воды: работа трамваев
В среду, 25 ноября, в Одессе и области запланирован ряд ремонтных работ. Часть пригорода останется без водоснабжения, а в Одессе изменится график работы электротранспорта. Кроме того, в Пересыпском районе будут временно отключать электроэнергию, а также по всей области будут действовать стабилизационные графики.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Инфоксводоканал», Одесский городской совет и ДТЭК.
Где не будет воды
В среду, 25 ноября, часть Одесской области временно останется без водоснабжения. Причиной станут аварийно-ремонтные работы на водопроводе. Ограничения будут действовать с 10:00 до 24:00. Без воды останутся жители следующих населенных пунктов:
- Фонтанка-3;
- Вапнярка;
- Новая Дофиновка;
- Черноморское;
- Григоровка.
Жителей просят заранее позаботиться о запасе воды на время проведения ремонтных работ.
Как будут курсировать трамваи в Одессе
Также 25 ноября изменится работа электротранспорта в Одессе. С 07:00 до 19:00 энергетики ДТЭК будут проводить ремонт оборудования на электроподстанциях Пересыпского района. Из-за этого часть тяговых подстанций "Одесгорэлектротранса" будет обесточена. В частности, трамвай №1 временно не будет курсировать по маршруту "ул. Черноморского казачества — завод Центролит". Трамвай №7 будет работать только на участке "11-я станция Люстдорфской дороги — Херсонский сквер".
Для пассажиров организуют два социальных автобусных маршрута:
"Пересыпский мост — ул. 28-й бригады":
- Отправление от Пересыпского моста: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15.
- Отправление от ул. 28-й бригады: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 13:15, 14:15, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15.
Маршрут С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)":
- Отправление от железнодорожного вокзала (площадь Старосинная): 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30, 19:50.
- Отправление от Детского комбината (ул. Семена Палия): 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:40.
На Пересыпском мосту пассажиры смогут пересесть на трамвай №7 или троллейбус №10. Также в городе усилят работу автобусных маршрутов №145, №146, №190 и №232А.
Где в Одессе будут отключать свет
Помимо изменений в работе транспорта, 25 ноября в Пересыпском районе Одессы будут проводиться неотложные ремонтные работы электрооборудования. Из-за этого с 08:00 до 20:00 часть района останется без электроэнергии. Если объявят воздушную тревогу, сроки работ могут продлить.
В то же время в Одессе и области будут действовать стабилизационные отключения по графикам НЭК "Укрэнерго". Расписание на 25 ноября следующее:
- Группы 1.1 и 1.2: без света с 14:00 до 18:00.
- Группы 2.1 и 2.2: без света с 14:00 до 20:30.
- Группы 3.1 и 3.2: с 07:30 до 11:00, с 12:00 до 14:30, с 17:30 до 21:30.
- Группы 4.1 и 4.2: с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.
- Группа 5.1: с 10:30 до 18:00, с 21:00 до 22:30.
- Группа 5.2: с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00.
- Группы 6.1 и 6.2: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.
Энергетики призывают жителей региона экономно использовать электроэнергию.
Как узнать, когда восстановится электроснабжение
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Ранее мы писали, что в Одессе стабильная работа отопления зависит не только от электроэнергии и газа, но и от наличия воды. Даже автономные установки на крупных котельных не смогут полноценно работать без водоснабжения. В то же время город получает воду из одного источника, что создает дополнительные риски во время российских атак.
Кроме того, в Одессе рассматривают возможность установки собственных источников тепла и электроэнергии в многоквартирных домах. Это позволило бы уменьшить зависимость жителей от централизованного отопления, которое особенно уязвимо во время атак россиян. Городские власти готовы обсуждать финансовую поддержку ОСМД, которые захотят присоединиться к такому проекту.