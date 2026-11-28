Пожар на энергообъекте после обстрела со стороны РФ в Одесской области. Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

В Одесской области сегодня, 28 ноября, россияне вновь атаковали энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объекта ДТЭК более шести тысяч семей остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела. В части Одессы и Одесского района графики отключений света не действуют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

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Последствия атаки россиян

По информации энергетиков, как только позволила обстановка с безопасностью, специалисты приступили к осмотру уцелевшего оборудования и разборке завалов. После этого они смогут выполнить необходимые ремонтные работы. В компании предупреждают, что восстановление электроснабжения займет время. Кроме того, из-за аварии в сети частично обесточены Пересыпский район Одессы и Одесский район области. Стабилизационные графики отключений на этих территориях пока не действуют.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Графики отключений в Одессе

В субботу, 28 ноября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Одессе и области частично действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ограничения предусмотрены для всех шести групп потребителей. Согласно обнародованному обновленному графику, суммарная продолжительность отключений составит от четырех до 11,5 часов.

Группа 1.1: с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 20:30.

Группа 1.2: с 10:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:30.

Группа 2.1: с 10:30 до 12:30 и с 15:30 до 19:30.

Группа 2.2: с 06:00 до 09:00, с 10:30 до 12:30 и с 15:30 до 19:30.

Группа 3.1: с 08:30 до 16:00 и с 19:00 до 23:00.

Группа 3.2: с 08:30 до 14:30 и с 19:00 до 22:30.

Группа 4.1: с 19:00 до 23:00.

Группа 4.2: с 19:00 до 23:00.

Группа 5.1: с 12:00 до 16:00 и с 19:00 до 19:30.

Группа 5.2: с 12:00 до 19:30 и с 22:30 до 24:00.

Группа 6.1: с 06:00 до 07:30, с 14:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Группа 6.2: с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00.

Где проверить графики

В течение суток продолжительность отключений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме и распоряжений НЭК "Укрэнерго". Жители Одессы и области могут проверить свою группу, актуальный график и ориентировочное время возобновления электроснабжения на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети или в Telegram-боте компании.

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Атаки на энергетику Одесской области

По подсчетам Новини.LIVE, только с начала ноября россияне не менее 12 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы и области. Еще во время одного обстрела повреждения получил производственный объект ДТЭК. Из-за ударов оккупантов десятки тысяч семей неоднократно оставались без электроснабжения. В частности, 16 ноября россияне атаковали энергетические объекты в Одесской области. Из-за повреждения оборудования без света остались 52,2 тысячи семей. Захватчики также повредили производственную площадку энергетической компании.

Уже на следующую ночь, 17 ноября, оккупанты вновь атаковали энергетическую инфраструктуру на юге области. Энергетики переключили часть потребителей на другие линии, однако 3,3 тысячи семей остались без электроснабжения. Очередной удар по энергетике Одесской области захватчики нанесли 20 ноября. После атаки россиян в Одессе произошел масштабный блэкаут. Сначала без электроснабжения остались 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах, а впоследствии перебои со светом охватили весь областной центр.

Уже 22 ноября значительная часть Одессы оставалась без света, воды и отопления. Во время обстрелов россияне серьезно повредили магистральные электросети, по которым электроэнергия поступает в Одессу и прилегающие населенные пункты. Из-за масштабных разрушений энергетики не могли обеспечить всех потребителей необходимым объемом электроэнергии даже при наличии генерации.

Атаки не прекратились и в конце месяца. 25 ноября россияне массированно атаковали Одессу и пригороды ударными беспилотниками. Оккупанты повредили жилые дома, предприятия и энергетическую инфраструктуру. Часть областного центра осталась без электроснабжения.