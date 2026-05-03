География ударов в Черном море расширилась: куда достают дроны

Россия сосредоточила экспорт нефтепродуктов в Черном море через два ключевых порта: Новороссийск и Туапсе. Именно по ним Украина начала наносить удары, в частности благодаря использованию дальнобойных дронов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Стратегические порты РФ

Андрей Рыженко объясняет, что эти объекты имеют стратегическое значение для российской экономики. Через них проходят большие объемы экспорта, которые напрямую влияют на финансирование войны.

"На Черном море есть два основных порта, которые осуществляют экспорт нефтепродуктов для Российской Федерации. Первый — Новороссийск. Второй — Туапсе", — сказал эксперт.

По его словам, Новороссийск является значительно большим по объемам. Через него проходят десятки миллионов тонн нефтепродуктов ежегодно. Туапсе имеет меньшие мощности, однако также остается важным логистическим узлом. Именно поэтому эти объекты стали целями для украинских ударов.

Он говорит, что сначала атаки концентрировались на более близких целях, в частности, Новороссийске. Впоследствии география ударов расширилась. Рыженко объясняет, что это стало возможным благодаря новым техническим возможностям украинской стороны.

"Сначала мы били по Новороссийску, потому что он физически ближе. А потом перешли к Туапсе. Я так понимаю, что мы получили дальнобойные дроны, которые могут туда долетать", — добавил Андрей Рыженко.

