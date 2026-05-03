Географія ударів у Чорному морі розширилася: куди дістають дрони

Дата публікації: 3 травня 2026 17:39
Люди прибирають пляж. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія зосередила експорт нафтопродуктів у Чорному морі через два ключові порти: Новоросійськ і Туапсе. Саме по них Україна почала завдавати ударів, зокрема завдяки використанню далекобійних дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженка в етері телемарафону "Ми — Україна".

Стратегічні порти РФ

Андрій Риженко пояснює, що ці об’єкти мають стратегічне значення для російської економіки. Через них проходять великі обсяги експорту, які напряму впливають на фінансування війни.

"На Чорному морі є два основних порти, які здійснюють експорт нафтопродуктів для Російської Федерації. Перший — Новоросійськ. Другий — Туапсе", — сказав експерт.

За його словами, Новоросійськ є значно більшим за обсягами. Через нього проходять десятки мільйонів тонн нафтопродуктів щороку. Туапсе має менші потужності, однак також залишається важливим логістичним вузлом. Саме тому ці об’єкти стали цілями для українських ударів.

Нові дрони ЗСУ

Він каже, що спочатку атаки концентрувалися на ближчих цілях, зокрема, Новоросійську. Згодом географія ударів розширилася. Риженко пояснює, що це стало можливим завдяки новим технічним можливостям української сторони.

"Спочатку ми били по Новоросійську, тому що він фізично ближче. А потім перейшли до Туапсе. Я так розумію, що ми отримали далекобійні дрони, які можуть туди долітати", — додав Андрій Риженко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі у разі удару РФ по водопостачанню наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж під час блекаутів. Місто має вразливу систему тільки з однією трубою, і її відновлення у випадку пошкодження може затягнутися на місяці.

Також Новини.LIVE писали, що Росія використовує безекіпажні морські катери для атак, зокрема поблизу Одеси. Такі випадки не є масовими, але фіксуються протягом повномасштабної війни. Українські військові визнають, що кілька успішних випадків усе ж було, але системного використання не спостерігається.

Чорне море Новини Одеси дрони удари по РФ
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
