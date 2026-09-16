Пожар в лагере «Виктория» в Одессе: годовщина трагедии

Место пожара в детском лагере. Фото: Пушкинская

Девять лет назад в одесском детском лагере "Виктория" произошел пожар, унесший жизни трёх девочек. В деревянном корпусе на тот момент находились 44 ребёнка из хореографического ансамбля "Адель". Огонь быстро охватил здание, а расследование впоследствии выявило ряд нарушений пожарной безопасности. Спустя годы суд оправдал бывшего директора лагеря, а прокуратура заявила об апелляции.

Журналисты Новини.LIVE решили вспомнить о событиях того дня.

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Как произошла трагедия

Пожар вспыхнул в ночь на 15 сентября 2017 года в деревянном корпусе №5. Возгорание произошло примерно между 23:15 и 23:30. В здании находились 44 ребенка из ансамбля "Адель". По материалам дела, огонь начал распространяться из комнаты руководительницы ансамбля. Дети рассказывали, что видели там электрический кипятильник, которым она нагревала воду в стеклянной банке.

Воспитателей и вожатых в момент возгорания в корпусе не было. Они находились в беседке неподалеку, где заканчивалось совещание. В 23:42 огонь уже охватил все здание. Примерно через 20 минут конструкции корпуса обрушились.

Спасатель тушит пожар в детском лагере "Виктория". Фото: Пушкинская

Дети и воспитатели выбегали из здания и вызывали спасателей. Во время тушения выяснилось, что в пожарном резервуаре было недостаточно воды, а давление в системе водоснабжения было низким.

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Погибли трое детей

В результате пожара погибли восьмилетняя София Мазур, девятилетняя Анастасия Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий. Накануне дети вернулись с дискотеки и готовились ко сну. На следующий день для них был запланирован концерт, а сама смена должна была завершиться 17 сентября.

После трагедии у сгоревшего корпуса родители ждали информации о детях. Пожар стал одной из самых резонансных трагедий в Одессе в том году.

Пожар в лагере "Виктория". Фото: Думская

Нарушения в лагере

Еще до пожара в "Виктории" фиксировались нарушения требований пожарной безопасности. После трагедии следствие выясняло, почему не сработали должным образом системы защиты и были ли соблюдены правила безопасности. По показаниям детей, пожарная сигнализация в корпусе неоднократно срабатывала. Воспитатели объясняли это перепадами напряжения. Впоследствии систему отключили, поэтому во время пожара дети не могли воспользоваться ручными извещателями с сиренами, установленными в комнатах.

Отдельно возникали вопросы по поводу состояния электропроводки, пожарного резервуара и доступа к нему. Первой основной версией возгорания называли электрический кипятильник. В то же время дальнейшие экспертизы не установили единой причины пожара. Среди возможных версий рассматривали короткое замыкание, открытый огонь, нагретый предмет и поджог.

Ликвидация пожара после обрушения конструкций корпуса №5. Фото: Суспильне Одесса

Реконструкция и испытания

Перед трагедией лагерь "Виктория" реконструировали. В 2015 году на ремонт выделили более 20 миллионов гривен. Весной 2017 года обновленный лагерь торжественно посетили тогдашний президент Петр Порошенко и мэр Одессы Геннадий Труханов. Еще до пожара правоохранительные органы расследовали возможное хищение бюджетных средств во время реконструкции. После гибели детей трагедия вызвала массовые протесты у здания Одесского городского совета.

16 сентября к зданию мэрии на Думской пришли около 200 родителей детей и представителей патриотических организаций. Они требовали встречи с Трухановым и его заместительницей по вопросам образования Зинаидой Цвиринько. Во время акции произошли столкновения, протестующие пытались проникнуть в мэрию.

20 сентября состоялась еще одна акция под лозунгом "Коррупция убивает". На ней собралось около 500 человек. Участники требовали отставки городского головы. Во время сессии горсовета протестующие проникли в здание и сессионный зал. После столкновений сообщалось о десятках пострадавших среди правоохранителей.

Расчистка пепла после пожара. Фото: Зеркало недели

Девять лет в судах

Главным подозреваемым по делу стал директор лагеря Петрос Саркисян. Его обвиняли в нарушении требований пожарной и техногенной безопасности, что привело к гибели людей. По этой статье предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Саркисян вину не признавал. Он почти два года находился в СИЗО, а в декабре 2019 года ему изменили меру пресечения на домашний арест.

2 сентября 2026 года Киевский районный суд Одессы оправдал бывшего директора. Суд пришел к выводу, что его вина не доказана вне всякого разумного сомнения. После заседания Саркисян заявил, что с самого начала отрицал свою причастность к нарушениям.

"А в результате я должен был сидеть в тюрьме и спустя 9 лет услышать, что я не виновен. Я говорил об этом с первого дня", — сказал Петрос Саркисян.

Обжалование решения

Родители погибшей Снежаны Арпентий заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать. Мать девочки Светлана Арпентий сказала, что семья почти девять лет добивалась привлечения виновных к ответственности.

"Девять лет у нас идут суды. Наша судебная система не защищает ни детей, ни взрослых. Девять лет мы стучали во все двери — и вот такой финал", — сказала Светлана Арпентий.

В Одесской областной прокуратуре также сообщили о намерении подать апелляцию. По словам пресс-секретаря прокуратуры Инны Вербы, сторона обвинения просила для Саркисяна восемь лет лишения свободы. Сейчас прокуратура ожидает полного текста решения суда.

Отдельный обвинительный приговор по делу получила воспитательница Наталья Янчик, которая отвечала за пожарную безопасность. Она признала вину и заключила сделку со следствием. Ей назначили наказание с испытательным сроком.

Фигуранткой дела также была бывшая заместительница мэра Одессы Зинаида Цвиринько. Следствие считало, что она знала о проблемах с инженерными и противопожарными системами лагеря. Её дело годами рассматривалось в суде.

Спустя девять лет после трагедии судебная история "Виктории" еще не завершена. Оправдательный приговор бывшему директору планируют обжаловать, поэтому окончательная точка в деле пока не поставлена.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском районе спасатели ликвидировали крупный пожар на территории предприятия. Огонь охватил два складских здания и поддоны под открытым небом, а из-за сильного ветра существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. На тушение ушло почти два часа.

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