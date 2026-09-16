Пожежа у таборі «Вікторія» в Одесі: річниця трагедії

Місце пожежі у дитячому таборі. Фото: Пушкінська

Дев’ять років тому в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася пожежа, яка забрала життя трьох дівчат. У дерев’яному корпусі на той момент перебували 44 дитини з хореографічного ансамблю "Адель". Вогонь швидко охопив будівлю, а розслідування згодом виявило низку порушень пожежної безпеки. Через роки суд виправдав колишнього директора табору, а прокуратура заявила про апеляцію.

Журналісти Новини.LIVE вирішили згадати про події того дня.

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Як сталася трагедія

Пожежа спалахнула в ніч проти 15 вересня 2017 року в дерев’яному корпусі №5. Загоряння сталося приблизно між 23:15 та 23:30. У будівлі перебували 44 дитини з ансамблю "Адель". За матеріалами справи, вогонь почав поширюватися з кімнати керівниці ансамблю. Діти розповідали, що бачили там електричний кип’ятильник, яким вона нагрівала воду у скляній банці.

Вихователів і вожатих у момент займання в корпусі не було. Вони перебували в альтанці неподалік, де завершувалася нарада. О 23:42 вогонь уже охопив усю будівлю. Приблизно через 20 хвилин конструкції корпусу обвалилися.

Рятувальник гасить пожежу у дитячому таборі "Вікторія". Фото: Пушкінська

Діти та вихователі вибігали з будівлі й викликали рятувальників. Під час гасіння з’ясувалося, що у пожежному резервуарі було недостатньо води, а тиск у системі водопостачання був низьким.

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Загинули троє дітей

Унаслідок пожежі загинули восьмирічна Софія Мазур, дев’ятирічна Анастасія Кулінич та 12-річна Сніжана Арпентій. Напередодні діти повернулися з дискотеки й готувалися до сну. Наступного дня для них був запланований концерт, а сама зміна мала завершитися 17 вересня.

Після трагедії біля згорілого корпусу батьки чекали на інформацію про дітей. Пожежа стала однією з найбільш резонансних трагедій в Одесі того року.

Пожежа у таборі "Вікторія". Фото: Думська

Порушення у таборі

Ще до пожежі у "Вікторії" фіксували порушення вимог пожежної безпеки. Після трагедії слідство встановлювало, чому не спрацювали належним чином системи захисту та чи були дотримані правила безпеки. За свідченнями дітей, пожежна сигналізація в корпусі неодноразово спрацьовувала. Вихователі пояснювали це перепадами напруги. Згодом систему вимкнули, тому під час пожежі діти не могли скористатися ручними сповіщувачами із сиренами, встановленими в кімнатах.

Окремо виникали питання до стану електропроводки, пожежного резервуара та доступу до нього. Першою основною версією займання називали електричний кип’ятильник. Водночас подальші експертизи не встановили єдиної причини пожежі. Серед можливих версій розглядали коротке замикання, відкритий вогонь, нагрітий предмет і підпал.

Ліквідація вогню після завалу конструкцій корпусу №5. Фото: Суспільне Одеса

Реконструкція та протести

Перед трагедією табір "Вікторія" реконструювали. У 2015 році на ремонт виділи понад 20 мільйонів гривень. Навесні 2017 року оновлений табір урочисто відвідали тодішній президент Петро Порошенко та мер Одеси Геннадій Труханов. Ще до пожежі правоохоронці розслідували можливе розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції. Після загибелі дітей трагедія спричинила масштабні протести біля Одеської міської ради.

16 вересня до будівлі мерії на Думській прийшли близько 200 батьків дітей та представників патріотичних організацій. Вони вимагали зустрічі з Трухановим та його заступницею з питань освіти Зінаїдою Цвиринько. Під час акції сталися сутички, протестувальники намагалися потрапити до мерії.

20 вересня відбулася ще одна акція під назвою "Корупція убиває". На неї зібралися близько 500 людей. Учасники вимагали відставки міського голови. Під час сесії міськради протестувальники зайшли до будівлі та сесійної зали. Після сутичок повідомляли про десятки постраждалих серед правоохоронців.

Розбирання згарища після пожежі. Фото: Дзеркало тижня

Дев’ять років у судах

Головним підозрюваним у справі став директор табору Петрос Саркісян. Його звинувачували в порушенні вимог пожежної та техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. За цією статтею передбачене покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Саркісян вини не визнавав. Він майже два роки перебував у СІЗО, а в грудні 2019 року йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

2 вересня 2026 року Київський районний суд Одеси виправдав колишнього директора. Суд дійшов висновку, що його вину не доведено поза розумним сумнівом. Після засідання Саркісян заявив, що від самого початку заперечував свою причетність до порушень.

"А в результаті я мав сидіти у в'язниці і через 9 років чути, що я не винуватий. Я це говорив з першого дня", — сказав Петрос Саркісян.

Оскарження рішення

Батьки загиблої Сніжани Арпентій заявили, що не погоджуються з рішенням суду та оскаржуватимуть його. Мати дівчинки Світлана Арпентій сказала, що родина майже дев’ять років домагалася відповідальності винних.

"Дев'ять років у нас суди. Наша судова система не захищає ні дітей, ні дорослих. Дев'ять років ми стукали у всі двері — і отакий фінал", — сказала Світлана Арпентій.

В Одеській обласній прокуратурі також повідомили про намір подати апеляцію. За словами речниці прокуратури Інни Верби, сторона обвинувачення просила для Саркісяна вісім років ув’язнення. Наразі прокуратура очікує на повний текст рішення суду.

Окремий обвинувальний вирок у справі отримала вихователька Наталія Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку. Вона визнала вину та уклала угоду зі слідством. Їй призначили покарання з випробувальним строком.

Фігуранткою справи також була колишня заступниця мера Одеси Зінаїда Цвиринько. Слідство вважало, що вона знала про проблеми з інженерними та протипожежними системами табору. Її справа роками розглядалася в суді.

Через дев’ять років після трагедії судова історія "Вікторії" ще не завершена. Виправдувальний вирок колишньому директору планують оскаржити, тому остаточна крапка у справі наразі не поставлена.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському районі рятувальники ліквідували велику пожежу на території підприємства. Вогонь охопив дві складські будівлі та піддони просто неба, а через сильний вітер існувала загроза поширення полум’я на сусідні споруди. На гасіння знадобилося майже дві години.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у Хаджибейському районі сталася пожежа у двоповерховій прибудові до складських приміщень. Загоряння виникло на вулиці Михайла Грушевського.