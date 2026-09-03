Суд виправдав ексдиректора табору «Вікторія» в Одесі

Ексдиректор табору у суді. Фото: Суспільне Одеса

Суд в Одесі виніс вирок у справі про смертельну пожежу в дитячому таборі "Вікторія". Колишнього директора закладу Петроса Саркісяна визнали невинуватим у порушенні вимог пожежної безпеки. Загибель трьох дівчат сталася у вересні 2017 року. Рішення вже викликало заперечення сторони потерпілих та прокуратури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Одеса.

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Виправдання ексдиректора

Київський районний суд Одеси виправдав колишнього директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Його звинувачували у порушенні вимог пожежної та техногенної безпеки, яке спричинило загибель людей. Саркісян проходив за частиною другою статті 270 Кримінального кодексу України. Вона передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Колишній директор протягом усього судового розгляду вини не визнавав. Після засідання він заявив, що від початку заперечував свою причетність до порушень.

"А в результаті я мав сидіти у в'язниці і через 9 років чути, що я не винуватий. Я це говорив з першого дня", — сказав Петрос Саркісян.

За словами його адвоката, дітей спочатку планували розмістити у кам'яних будинках. Однак батьки наполягли на дерев'яних корпусах.

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Подача апеляції

На оголошення вироку прийшли батьки загиблої Сніжани Арпентій. Родина заявила, що не погоджується з рішенням суду та оскаржуватиме його. Мати дівчинки Світлана Арпентій наголосила, що батьки майже дев'ять років домагалися відповідальності винних у загибелі дітей.

"Ми зрозуміли, що Саркісяна виправдали. Суддя Чаплицький сказав: якщо ми не згодні, можемо подати апеляційну скаргу. Дев'ять років у нас суди. Наша судова система не захищає ні дітей, ні дорослих. Дев'ять років ми стукали у всі двері — і отакий фінал", — сказала Світлана Арпентій.

За її словами, Саркісян як директор табору знав про проблеми з пожежною безпекою, але не вжив необхідних заходів.

"Він знав, що не працювала пожежна сигналізація. Він багато знав про всі порушення, він нічого не зробив — і все одно його виправдали", — заявила мати загиблої.

Реакція прокуратури

В Одеській обласній прокуратурі також повідомили, що оскаржуватимуть вирок. За словами речниці прокуратури Інни Верби, сторона обвинувачення просила для Саркісяна максимальне покарання — вісім років ув'язнення.

"Прокуратура орієнтувала суд на призначення максимальної міри покарання, передбаченої вказаною статтею, а саме восьми років позбавлення волі за порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі ми чекаємо на повний текст рішення суду і далі будемо оскаржувати його в апеляційному порядку", — сказала Інна Верба.

Що відомо про пожежу

У 2015 році на ремонт табору "Вікторія" виділили понад 20 мільйонів гривень. Навесні 2017 року оновлений табір урочисто відкрили мер Одеси Геннадій Труханов та тодішній президент Петро Порошенко. Ще до пожежі правоохоронці розслідували можливе розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції. Працівники ДСНС також фіксували у таборі порушення вимог пожежної безпеки.

Пожежа сталася 15 вересня 2017 року між 23:15 та 23:30 у дерев'яному корпусі №5. Там перебували 44 дитини з хореографічного ансамблю "Адель". За матеріалами справи, загоряння почалося з кімнати керівниці ансамблю. Діти розповідали, що бачили там електричний кип'ятильник, яким вона нагрівала воду у скляній банці.

Також, за свідченнями дітей, пожежна сигналізація в корпусі неодноразово спрацьовувала. Вихователі пояснювали це перепадами напруги. Згодом сигналізацію вимкнули, тому під час пожежі діти не могли скористатися ручними сповіщувачами із сиренами, встановленими у кімнатах.

У момент займання в корпусі не було вожатих чи вихователів. Вони перебували в альтанці неподалік, де завершувалася нарада. О 23:42 вогонь охопив усю будівлю. Приблизно через 20 хвилин її конструкції обвалилися. У пожежі загинули троє дівчат, які жили в одній кімнаті: 8-річна Софія Мазур, 10-річна Анастасія Кулініч та 12-річна Сніжана Арпентій. За висновками судмедекспертів, усі троє померли від опікового шоку.

Кримінальне провадження відкрили 16 вересня 2017 року. Під час перших допитів діти та працівники табору розповідали про проблеми з електрикою, зокрема у згорілому корпусі. Деякі діти казали, що під час використання окремих приладів у санвузлах їх било струмом.

Однією з найбільш імовірних причин займання назвали аварійний режим роботи електричного кип'ятильника, залишеного без нагляду. Пізніше ДСНС розглядала чотири можливі причини: відкритий вогонь, коротке замикання, підпал або розігрітий предмет, яким міг бути кип'ятильник.

У справі фігурували семеро обвинувачених. Серед них — директор "Вікторії" Петрос Саркісян, його заступниця Тетяна Ланіна, вихователька Наталія Янчик, яка була відповідальною за пожежну безпеку, співробітники ДСНС Віктор Дяченко та Леонід Бондар, заступниця Одеського міського голови Зінаїда Цвірінько та директор будівельної компанії Станіслав Чернишев.

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