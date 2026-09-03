Суд оправдал бывшего директора лагеря «Виктория» в Одессе

Бывший директор лагеря в суде. Фото: Суспильне Одесса

Суд в Одессе вынес приговор по делу о смертельном пожаре в детском лагере "Виктория". Бывшего директора учреждения Петроса Саркисяна признали невиновным в нарушении требований пожарной безопасности. Гибель трех девочек произошла в сентябре 2017 года. Решение уже вызвало возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Суспильне Одесса».

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Оправдание экс-директора

Киевский районный суд Одессы оправдал бывшего директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Его обвиняли в нарушении требований пожарной и техногенной безопасности, повлекшем гибель людей. Саркисян предстал перед судом по части второй статьи 270 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Бывший директор на протяжении всего судебного разбирательства вину не признавал. После заседания он заявил, что с самого начала отрицал свою причастность к нарушениям.

"А в результате я должен был сидеть в тюрьме и через 9 лет услышать, что я не виновен. Я это говорил с первого дня", — сказал Петрос Саркисян.

По словам его адвоката, детей сначала планировали разместить в каменных домах. Однако родители настояли на деревянных корпусах.

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Подача апелляции

На оглашение приговора пришли родители погибшей Снежаны Арпентий. Семья заявила, что не согласна с решением суда и будет его обжаловать. Мать девочки Светлана Арпентий подчеркнула, что родители почти девять лет добивались привлечения к ответственности виновных в гибели детей.

"Мы поняли, что Саркисяна оправдали. Судья Чаплицкий сказал: если мы не согласны, можем подать апелляционную жалобу. Девять лет у нас идут судебные разбирательства. Наша судебная система не защищает ни детей, ни взрослых. Девять лет мы стучали во все двери — и вот такой финал", — сказала Светлана Арпентий.

По её словам, Саркисян как директор лагеря знал о проблемах с пожарной безопасностью, но не принял необходимых мер.

"Он знал, что не работала пожарная сигнализация. Он многое знал обо всех нарушениях, он ничего не сделал — и всё равно его оправдали", — заявила мать погибшей.

Реакция прокуратуры

В Одесской областной прокуратуре также сообщили, что будут обжаловать приговор. По словам пресс-секретаря прокуратуры Инны Вербы, сторона обвинения просила для Саркисяна максимальное наказание — восемь лет лишения свободы.

"Прокуратура ориентировала суд на назначение максимальной меры наказания, предусмотренной указанной статьей, а именно восьми лет лишения свободы за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Сейчас мы ждем полный текст решения суда и далее будем обжаловать его в апелляционном порядке", — сказала Инна Верба.

Что известно о пожаре

В 2015 году на ремонт лагеря "Виктория" выделили более 20 миллионов гривен. Весной 2017 года обновленный лагерь торжественно открыли мэр Одессы Геннадий Труханов и тогдашний президент Петр Порошенко. Еще до пожара правоохранительные органы расследовали возможное хищение бюджетных средств во время реконструкции. Сотрудники ГСЧС также фиксировали в лагере нарушения требований пожарной безопасности.

Пожар произошел 15 сентября 2017 года между 23:15 и 23:30 в деревянном корпусе №5. Там находились 44 ребенка из хореографического ансамбля "Адель". Согласно материалам дела, возгорание началось в комнате руководительницы ансамбля. Дети рассказывали, что видели там электрический кипятильник, которым она нагревала воду в стеклянной банке.

Кроме того, по показаниям детей, пожарная сигнализация в корпусе неоднократно срабатывала. Воспитатели объясняли это перепадами напряжения. Впоследствии сигнализацию отключили, поэтому во время пожара дети не могли воспользоваться ручными извещателями с сиренами, установленными в комнатах.

В момент возгорания в корпусе не было вожатых или воспитателей. Они находились в беседке неподалеку, где заканчивалось совещание. В 23:42 огонь охватил все здание. Примерно через 20 минут его конструкции обрушились. В пожаре погибли три девочки, которые жили в одной комнате: 8-летняя София Мазур, 10-летняя Анастасия Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий. По заключению судмедэкспертов, все трое скончались от ожогового шока.

Уголовное дело было возбуждено 16 сентября 2017 года. Во время первых допросов дети и сотрудники лагеря рассказывали о проблемах с электричеством, в частности в сгоревшем корпусе. Некоторые дети говорили, что при использовании отдельных приборов в санузлах их ударяло током.

Одной из наиболее вероятных причин возгорания назвали аварийный режим работы электрического кипятильника, оставленного без присмотра. Позже ГСЧС рассматривала четыре возможные причины: открытый огонь, короткое замыкание, поджог или раскаленный предмет, которым мог быть кипятильник.

По делу фигурировали семь обвиняемых. Среди них — директор "Виктории" Петрос Саркисян, его заместительница Татьяна Ланина, воспитательница Наталья Янчик, которая отвечала за пожарную безопасность, сотрудники ГСЧС Виктор Дяченко и Леонид Бондарь, заместительница мэра Одессы Зинаида Цвиринько и директор строительной компании Станислав Чернышев.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском районе спасатели ликвидировали крупный пожар на территории предприятия. Огонь охватил два складских здания и поддоны под открытым небом, а из-за сильного ветра существовала угроза распространения пламени на соседние сооружения. На тушение ушло почти два часа.

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