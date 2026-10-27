Студент, работавший в РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе задержали 21-летнего студента, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он собирал информацию о важных объектах и готовил провокации в городе. Среди задач были попытка вмешаться в работу рекламных ситилайтов и план разместить на одном из них флаг РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Реклама

Детали дела

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе 21-летнего студента, который, по данным следствия, работал на российские спецслужбы. В поле зрения вражеских кураторов он попал, когда искал легкий заработок в тематических Telegram-чатах. По заказу россиян парень собирал разведданные для подготовки диверсий. В частности, он фиксировал места расположения крупногабаритных генераторов в Одессе, которые враг планировал поджечь. Также студент следил за одним из объектов критической инфраструктуры региона и пытался установить адрес проживания украинского военнослужащего.

Какие провокации готовил агент

Отдельной задачей фигуранта была подготовка информационных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в Одессе. Сначала он должен был взломать систему управления рекламными ситилайтами, чтобы размещать на них российские пропагандистские материалы. Для этого российские кураторы передали ему специальное программное обеспечение. Оно позволяло менять изображения на рекламных конструкциях. Следующей задачей должно было стать размещение российского флага на ситилайте в центре Одессы.

Что грозит задержанному

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами вероятного сотрудничества с российскими спецслужбами. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Читайте также:

В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Другие предатели

Еще одного агента РФ разоблачили в Одессе. По данным СБУ, 20-летний бывший студент одного из одесских университетов устанавливал GPS-трекеры на военный топливозаправщик и гражданский бензовоз. С помощью этих устройств российские спецслужбы планировали отслеживать маршруты автоцистерн, определять координаты украинских нефтебаз и наносить по ним ракетно-дроновые удары. Подозреваемого задержали, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.