Студент, який працював на РФ. Фото: Служба безпеки України

В Одесі затримали 21-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він збирав інформацію про важливі об’єкти та готував провокації в місті. Серед завдань були спроба втрутитися в роботу рекламних сітілайтів і план розмістити на одному з них прапор РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Деталі справи

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі 21-річного студента, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби. У поле зору ворожих кураторів він потрапив, коли шукав легкі заробітки в тематичних Telegram-чатах. На замовлення росіян хлопець збирав розвіддані для підготовки диверсій. Зокрема, він фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі, які ворог планував підпалити. Також студент стежив за одним з об’єктів критичної інфраструктури регіону та намагався встановити адресу проживання українського військовослужбовця.

Які провокації готував агент

Окремим завданням фігуранта була підготовка інформаційних провокацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Одесі. Спочатку він мав зламати систему керування рекламними сітілайтами, щоб розміщувати на них російські пропагандистські матеріали. Для цього російські куратори передали йому спеціальне програмне забезпечення. Воно давало змогу змінювати зображення на рекламних конструкціях. Наступним завданням мало стати розміщення російського прапора на сітілайті в центрі Одеси.

Що загрожує затриманому

Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваного та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами ймовірної співпраці з російськими спецслужбами. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші зрадники

Ще одного агента РФ викрили в Одесі. За даними СБУ, 20-річний колишній студент одного з одеських університетів встановлював GPS-трекери на військовий паливозаправник і цивільний бензовоз. За допомогою цих пристроїв російські спецслужби планували відстежити маршрути автоцистерн, визначити координати українських нафтобаз і завдати по них ракетно-дронових ударів. Підозрюваного затримали, йому загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.