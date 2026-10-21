Затримання агента РФ. Фото: Служба безпеки України

У Києві затримали 18-річного одесита, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. Він передавав ворогу координати об’єктів в Одесі та Дніпрі, а згодом отримав завдання підготувати теракт у столиці. Для стеження за потенційною жертвою агент встановив приховану камеру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Деталі справи

За даними СБУ, хлопець потрапив у поле зору російських спецслужб після звільнення з одного з поштових відділень Одеси. Він шукав легкого заробітку в Telegram-каналах, де його й завербували. У серпні цього року агент передав росіянам координати логістичного поштового термінала в Одесі. Згодом по об’єкту вдарили реактивні безпілотники.

Крім того, молодик збирав інформацію про розташування української протиповітряної оборони та оборонних підприємств на Одещині. Також він їздив потягом до Дніпра, де розвідував визначені російськими кураторами об’єкти.

Теракт в столиці

Після виконання завдань на півдні та сході України фігурант прибув до Києва. Там він мав підготувати теракт і почав стежити за потенційною жертвою. Для цього хлопець встановив навпроти будинку киянина приховану відеокамеру з павербанком. Пристрій замаскував у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева.

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За допомогою цієї камери російські спецслужби планували дізнатися про розпорядок дня чоловіка та маршрути його пересування. Згодом агент забрав пристрій додому, щоб завантажити записи й передати їх росіянам.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного до того, як він встиг надіслати звіт своїм кураторам. Під час обшуку правоохоронці вилучили замасковану камеру та смартфон із доказами ймовірної співпраці з РФ.

Яке покарання загрожує

Слідчі СБУ повідомили 18-річному одеситу про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття інших зрадників

Ще одну агентку РФ викрили в Одесі. За даними СБУ, жінка збирала розвіддані про розташування особового складу й військової техніки Національної гвардії України, нафтопереробні підприємства та логістичні центри Одеського порту. Вона фотографувала об’єкти під час поїздок громадським транспортом і передавала координати російським кураторам. Підозрювану затримали під час розвідки поблизу одного з потенційних об’єктів атаки. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.