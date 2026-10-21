Задержание агента РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Киеве задержали 18-летнего одессита, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он передавал врагу координаты объектов в Одессе и Днепре, а впоследствии получил задание подготовить теракт в столице. Для слежки за потенциальной жертвой агент установил скрытую камеру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Реклама

Детали дела

По данным СБУ, парень попал в поле зрения российских спецслужб после увольнения из одного из почтовых отделений Одессы. Он искал легкий заработок в Telegram-каналах, где его и завербовали. В августе этого года агент передал россиянам координаты логистического почтового терминала в Одессе. Впоследствии по объекту нанесли удар реактивные беспилотники.

Кроме того, молодой человек собирал информацию о расположении украинской противовоздушной обороны и оборонных предприятий в Одесской области. Также он ездил на поезде в Днепр, где разведывал объекты, указанные российскими кураторами.

Теракт в столице

После выполнения заданий на юге и востоке Украины фигурант прибыл в Киев. Там он должен был подготовить теракт и начал следить за потенциальной жертвой. Для этого парень установил напротив дома киевлянина скрытую видеокамеру с powerbank. Устройство он замаскировал под коробку из-под сока, обклеенную корой дерева.

Читайте также:

С помощью этой камеры российские спецслужбы планировали выяснить распорядок дня мужчины и маршруты его передвижения. Впоследствии агент забрал устройство домой, чтобы скачать записи и передать их россиянам.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого до того, как он успел отправить отчет своим кураторам. Во время обыска правоохранители изъяли замаскированную камеру и смартфон с доказательствами вероятного сотрудничества с РФ.

Какое наказание грозит

Следователи СБУ сообщили 18-летнему одесситу о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение других предателей

Еще одну агентку РФ разоблачили в Одессе. По данным СБУ, женщина собирала разведданные о расположении личного состава и военной техники Национальной гвардии Украины, нефтеперерабатывающих предприятий и логистических центров Одесского порта. Она фотографировала объекты во время поездок на общественном транспорте и передавала координаты российским кураторам. Подозреваемую задержали во время разведки вблизи одного из потенциальных объектов атаки. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.