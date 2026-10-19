Поліцейська заповнює документи. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили жінку, яка допомагала російським спецслужбам готувати удари по місту. Вона збирала інформацію про військові об’єкти, порт та підприємства. Для цього підозрювана їздила громадським транспортом і непомітно фотографувала потрібні місця. Її затримали під час чергової розвідки поблизу однієї з цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Деталі справи

За даними слідства, на російську спецслужбу працювала торгова представниця однієї з місцевих харчових компаній. Жінка потрапила в поле зору ФСБ, коли шукала додатковий заробіток у Telegram-каналах. Згодом її завербували та доручили збирати інформацію про важливі об'єкти в Одесі. Зв'язок із російськими спецслужбами підозрювана підтримувала через посередника. Ним виявився співробітник одного з відділів окупаційного МВС РФ у тимчасово захопленому Криму. Саме від нього жінка отримувала завдання.

Насамперед росіян цікавили місця розташування особового складу та військової техніки Національної гвардії України. Крім того, підозрювана шукала інформацію про нафтопереробні підприємства та великі логістичні центри Одеського порту. Зібрані координати вона позначала на Google Maps, після чого мала передавати їх російським кураторам.

Затримання зрадниці

Щоб не привертати уваги, жінка постійно змінювала громадський транспорт. Під час поїздок вона фотографувала потрібні об'єкти через вікна автобусів та іншого транспорту. Для знімків використовувала камеру власного смартфона. Співробітники СБУ викрили підозрювану та задокументували її діяльність. Затримали жінку під час чергової розвідки поблизу одного з об'єктів, який міг стати ціллю російської атаки.

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Під час затримання правоохоронці вилучили смартфон. За інформацією СБУ, у ньому знайшли докази співпраці з російською спецслужбою.

Що загрожує

Слідчі повідомили одеситці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо її провину доведуть у суді, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття інших зрадників

Раніше, на Миколаївщині затримали військовослужбовця, якого підозрюють у державній зраді. За даними СБУ, він збирав для ФСБ інформацію про українські підрозділи, розташування техніки та логістичних складів у Миколаївській і Одеській областях. Отримані дані росіяни могли використовувати для підготовки ракетних і дронових ударів по півдню України. За версією слідства, чоловіка завербували після самовільного залишення військової частини, а згодом він повернувся на службу, щоб продовжувати шпигунську діяльність. Його затримали, а під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Військовому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.