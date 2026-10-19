Полицейская заполняет документы. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе разоблачили женщину, которая помогала российским спецслужбам готовить удары по городу. Она собирала информацию о военных объектах, порту и предприятиях. Для этого подозреваемая ездила на общественном транспорте и незаметно фотографировала нужные места. Её задержали во время очередной разведки вблизи одной из целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Детали дела

По данным следствия, на российскую спецслужбу работала торговая представительница одной из местных пищевых компаний. Женщина попала в поле зрения ФСБ, когда искала дополнительный заработок в Telegram-каналах. Впоследствии её завербовали и поручили собирать информацию о важных объектах в Одессе. Связь с российскими спецслужбами подозреваемая поддерживала через посредника. Им оказался сотрудник одного из отделов оккупационного МВД РФ во временно оккупированном Крыму. Именно от него женщина получала задания.

В первую очередь россиян интересовали места расположения личного состава и военной техники Национальной гвардии Украины. Кроме того, подозреваемая искала информацию о нефтеперерабатывающих предприятиях и крупных логистических центрах Одесского порта. Собранные координаты она отмечала на Google Maps, после чего должна была передавать их российским кураторам.

Задержание предательницы

Чтобы не привлекать внимания, женщина постоянно меняла общественный транспорт. Во время поездок она фотографировала нужные объекты через окна автобусов и другого транспорта. Для снимков использовала камеру своего смартфона. Сотрудники СБУ разоблачили подозреваемую и задокументировали её деятельность. Женщину задержали во время очередной разведки вблизи одного из объектов, который мог стать целью российской атаки.

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Во время задержания правоохранители изъяли смартфон. По информации СБУ, в нём обнаружили доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.

Что грозит

Следователи сообщили одесситке о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. Если её вину докажут в суде, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение других предателей

Ранее в Николаевской области задержали военнослужащего, которого подозревают в государственной измене. По данным СБУ, он собирал для ФСБ информацию об украинских подразделениях, расположении техники и логистических складов в Николаевской и Одесской областях. Полученные данные россияне могли использовать для подготовки ракетных и дронных ударов по югу Украины. По версии следствия, мужчину завербовали после самовольного оставления воинской части, а впоследствии он вернулся на службу, чтобы продолжать шпионскую деятельность. Его задержали, а во время обыска изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Военному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.