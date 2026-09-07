СБУ затримала агента ФСБ у лавах ЗСУ на Миколаївщині

Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки України

На Миколаївщині затримали військового, якого підозрюють у роботі на російську спецслужбу. Він збирав інформацію про сили оборони та передавав її куратору з ФСБ. Агент також міг допомагати ворогу готувати удари по півдню України. Його затримали за місцем служби, де він продовжував виконувати завдання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Наводив удари

За даними СБУ, затриманий служив в одній з артилерійських бригад ЗСУ. Він передавав росіянам інформацію про українські підрозділи в Миколаївській та Одеській областях. Зібрані дані могли використовуватися для підготовки ракетних і дронових атак по Силах оборони. Військовий також мав приховано фіксувати розташування логістичних складів та місця зосередження української техніки.

Крім цього, російська спецслужба намагалася отримати через нього персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які воюють на південному напрямку.

Робота на ФСБ

Як встановило розслідування, чоловік потрапив у поле зору ФСБ після того, як самовільно залишив військову частину. У Telegram він шукав можливість легко заробити, де його згодом і завербували російські спецслужби. Після вербування військовий повернувся до служби. За даними слідства, це було потрібно для того, щоб отримати доступ до інформації та виконувати агентурні завдання.

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З російським куратором чоловік спілкувався через анонімний чат у месенджері. Зібрану інформацію він зберігав у вигляді скриншотів Google Maps із позначками українських об’єктів.

Що знайшли

Кіберфахівці СБУ викрили контакти військового з представником військової контррозвідки ФСБ. Його розвідувальну діяльність задокументували, після чого чоловіка затримали за місцем несення служби. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ провела заходи, щоб убезпечити українських військових у зоні, де діяв агент.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття інших агентів РФ

Раніше в Одесі СБУ викрила агента російської воєнної розвідки, який збирав інформацію про Сили оборони України. Чоловік фотографував місця розташування військових і техніки, намагався виявити радіолокаційні станції, позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

Крім того, він фіксував наслідки російських атак, щоб передавати ці дані ворогу для підготовки нових ударів. Затримали агента під час фотографування зовнішнього периметра одного з військових об’єктів. Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку з фото, відео та геолокаціями потенційних цілей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.