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Головна Одеса Житель Одещини допомагав РФ: під прицілом були АЗС та бензовози

Житель Одещини допомагав РФ: під прицілом були АЗС та бензовози

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 11:46
Агент ФСБ в Одесі встановлював GPS-трекер на бензовоз
Одна із АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині викрили агента ФСБ, який допомагав росіянам готувати удари по півдню України. Він збирав координати АЗС, військових бензовозів та місць розташування вантажних ешелонів. Затримали чоловіка саме тоді, коли він намагався встановити GPS-трекер на військовий бензовоз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Збирав координати

Агентом виявився місцевий безробітний, якого російські спецслужби завербували дистанційно. За даними СБУ, чоловік шукав легкий заробіток у Telegram-каналах, де на нього і звернули увагу представники ФСБ. Після вербування куратор із Росії дав йому завдання шукати потрібні для ворога об'єкти. Серед них були автозаправні станції, місця розташування вантажних ешелонів "Укрзалізниці" та бензовози Сил оборони.

Для виконання завдань агент мав купувати GPS-трекери та встановлювати їх на потрібні об'єкти. Отримані координати він мав передавати російським кураторам для підготовки ракетно-дронових атак.

Спіймали на гарячому

Затримання відбулося під час чергового завдання. Чоловік саме встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз, щоб росіяни могли відстежувати його місце розташування та скоригувати удар у режимі реального часу.

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Під час обшуку в агента знайшли GPS-трекер, який він мав активувати на бензовозі. Також правоохоронці вилучили смартфон із доказами його співпраці з російськими спецслужбами.

За даними слідства, росіяни планували бити по автоцистернах, вантажних ешелонах та АЗС. Таким чином вони хотіли ускладнити забезпечення українських військових і дестабілізувати ситуацію на півдні країни.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Подібні випадки

Це не перший випадок викриття російських агентів на Одещині. Раніше в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.

За версією СБУ, чоловіка завербували через TikTok за допомогою фейкового акаунта нібито іноземної журналістки. Під час обшуку в нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Фігуранту повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині викрили жінку, яка готувала нові удари РФ. Вона збирала координати української протиповітряної оборони та передавала їх росіянам. Під прицілом були мобільні вогневі групи та радіолокаційні станції. Підозрювану затримали під час збору даних.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині суд виніс вирок чоловікові, який знімав блокпости і передавав ці дані російським спецслужбам. Його визнали винним у державній зраді і призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Одеська область держзрада Обстріл Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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