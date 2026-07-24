Агент ФСБ в Одессе устанавливал GPS-трекер на бензовоз

Одна из АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области разоблачили агента ФСБ, который помогал россиянам готовить удары по югу Украины. Он собирал координаты АЗС, военных бензовозов и мест расположения грузовых эшелонов. Мужчину задержали именно в тот момент, когда он пытался установить GPS-трекер на военный бензовоз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сбор координат

Агентом оказался местный безработный, которого российские спецслужбы завербовали дистанционно. По данным СБУ, мужчина искал легкий заработок в Telegram-каналах, где на него и обратили внимание представители ФСБ. После вербовки куратор из России поручил ему искать нужные врагу объекты. Среди них были автозаправочные станции, места расположения грузовых эшелонов "Укрзализныци" и бензовозы Сил обороны.

Для выполнения заданий агент должен был покупать GPS-трекеры и устанавливать их на нужные объекты. Полученные координаты он должен был передавать российским кураторам для подготовки ракетно-дроновых атак.

Поймали с поличным

Задержание произошло во время очередного задания. Мужчина как раз устанавливал GPS-трекер на военный бензовоз, чтобы россияне могли отслеживать его местонахождение и скорректировать удар в режиме реального времени.

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Во время обыска у агента нашли GPS-трекер, который он должен был активировать на бензовозе. Также правоохранители изъяли смартфон с доказательствами его сотрудничества с российскими спецслужбами.

По данным следствия, россияне планировали наносить удары по автоцистернам, грузовым эшелонам и АЗС. Таким образом они хотели затруднить снабжение украинских военных и дестабилизировать ситуацию на юге страны.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подобные случаи

Это не первый случай разоблачения российских агентов в Одесской области. Ранее в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.

По версии СБУ, мужчину завербовали через TikTok с помощью фейкового аккаунта якобы иностранной журналистки. Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разоблачили женщину, которая готовила новые удары РФ. Она собирала координаты украинской противовоздушной обороны и передавала их россиянам. Под прицелом находились мобильные огневые группы и радиолокационные станции. Подозреваемую задержали во время сбора данных.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области суд вынес приговор мужчине, который снимал блокпосты и передавал эти данные российским спецслужбам. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.