Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині уроженець РФ фотографував блокпости для ФСБ: вирок

На Одещині уроженець РФ фотографував блокпости для ФСБ: вирок

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 15:36
На Одещині уроженець РФ фотографував блокпости для ФСБ: вирок
Руки в кайданах. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині суд виніс вирок чоловікові, який знімав блокпости і передавав ці дані російським спецслужбам. Його визнали винним у державній зраді і призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Знімав блокпости на Одещині

Обвинувачений виявився уродженцем Республіки Комі РФ, але громадянином України. Він пенсіонер та має на утриманні неповнолітню дитину та доньку з інвалідністю. За матеріалами справи, чоловік підтримував ідеї так званого "русского мира" і розраховував на окупацію Одеської області. У разі захоплення регіону він хотів отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства в окупаційній адміністрації.

Щоб зібрати інформацію, він їздив містом на автомобілі з увімкненим відеореєстратором. Камери були встановлені так, щоб знімати блокпости непомітно. Він фіксував розташування українських військових і техніки на об’їзній дорозі Одеси, зокрема біля авторинку та поблизу санаторію "Куяльник".

Після поїздок чоловік витягував карту пам’яті з записами і ховав її. Згодом через знайомого він вийшов на контакт із людиною, яка, як він вважав, має зв’язок із ФСБ. Флешки з відео і фото він передавав, ховаючи їх у пачки з-під сигарет. На записах були десятки файлів із проїздом блокпостів, фото місцевості та позицій військових. 

Пізніше він передав ще одну карту пам’яті з новими відео. При цьому погодився співпрацювати з російськими спецслужбами, розраховуючи на винагороду і посаду.

Яке поккарання за держзраду

У суді обвинувачений провину не визнав. Він заявляв, що не мав наміру шкодити Україні і нібито передавав порожні носії. Суд дійшов висновку, що чоловік діяв свідомо і розумів, які саме дані передає.

Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Крім того, з нього стягнуть понад 26 тисяч гривень за проведення експертиз.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE в Одеській області виніс вирок жінці, яка поширювала в месенджері інформацію про пересування працівників ТЦК. Вона з вересня по грудень 2025 року публікувала повідомлення у Viber-групі з понад 300 учасниками. У цих повідомленнях вона писала, де саме перебувають працівники ТЦК, як вони рухаються селом і де встановлені блокпости.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині судили жительку Роздільнянського району за перешкоджання мобілізації. За даними слідства, вона повідомляла у Viber про місця роботи співробітників ТЦК. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком. Окрім цього, одеситу призначили штраф у 170 тисяч гривень за проросійські дописи в Telegram.

Одеська область держзрада Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації