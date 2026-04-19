На Одещині уроженець РФ фотографував блокпости для ФСБ: вирок

На Одещині суд виніс вирок чоловікові, який знімав блокпости і передавав ці дані російським спецслужбам. Його визнали винним у державній зраді і призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Знімав блокпости на Одещині

Обвинувачений виявився уродженцем Республіки Комі РФ, але громадянином України. Він пенсіонер та має на утриманні неповнолітню дитину та доньку з інвалідністю. За матеріалами справи, чоловік підтримував ідеї так званого "русского мира" і розраховував на окупацію Одеської області. У разі захоплення регіону він хотів отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства в окупаційній адміністрації.

Щоб зібрати інформацію, він їздив містом на автомобілі з увімкненим відеореєстратором. Камери були встановлені так, щоб знімати блокпости непомітно. Він фіксував розташування українських військових і техніки на об’їзній дорозі Одеси, зокрема біля авторинку та поблизу санаторію "Куяльник".

Після поїздок чоловік витягував карту пам’яті з записами і ховав її. Згодом через знайомого він вийшов на контакт із людиною, яка, як він вважав, має зв’язок із ФСБ. Флешки з відео і фото він передавав, ховаючи їх у пачки з-під сигарет. На записах були десятки файлів із проїздом блокпостів, фото місцевості та позицій військових.

Пізніше він передав ще одну карту пам’яті з новими відео. При цьому погодився співпрацювати з російськими спецслужбами, розраховуючи на винагороду і посаду.

Яке поккарання за держзраду

У суді обвинувачений провину не визнав. Він заявляв, що не мав наміру шкодити Україні і нібито передавав порожні носії. Суд дійшов висновку, що чоловік діяв свідомо і розумів, які саме дані передає.

Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Крім того, з нього стягнуть понад 26 тисяч гривень за проведення експертиз.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE в Одеській області виніс вирок жінці, яка поширювала в месенджері інформацію про пересування працівників ТЦК. Вона з вересня по грудень 2025 року публікувала повідомлення у Viber-групі з понад 300 учасниками. У цих повідомленнях вона писала, де саме перебувають працівники ТЦК, як вони рухаються селом і де встановлені блокпости.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині судили жительку Роздільнянського району за перешкоджання мобілізації. За даними слідства, вона повідомляла у Viber про місця роботи співробітників ТЦК. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком. Окрім цього, одеситу призначили штраф у 170 тисяч гривень за проросійські дописи в Telegram.