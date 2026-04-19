На Одесчине уроженец РФ снимал блокпосты для ФСБ: приговор

Руки в кандалах. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области суд вынес приговор мужчине, который снимал блокпосты и передавал эти данные российским спецслужбам. Его признали виновным в государственной измене и назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Снимал блокпосты в Одесской области

Обвиняемый оказался уроженцем Республики Коми РФ, но гражданином Украины. Он пенсионер и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и дочь с инвалидностью. По материалам дела, мужчина поддерживал идеи так называемого "русского мира" и рассчитывал на оккупацию Одесской области. В случае захвата региона он хотел получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства в оккупационной администрации.

Чтобы собрать информацию, он ездил по городу на автомобиле с включенным видеорегистратором. Камеры были установлены так, чтобы снимать блокпосты незаметно. Он фиксировал расположение украинских военных и техники на объездной дороге Одессы, в частности возле авторынка и вблизи санатория "Куяльник".

После поездок мужчина извлекал карту памяти с записями и прятал ее. Впоследствии через знакомого он вышел на контакт с человеком, который, как он считал, имеет связь с ФСБ. Флешки с видео и фото он передавал, пряча их в пачки из-под сигарет. На записях были десятки файлов с проездом блокпостов, фото местности и позиций военных.

Позже он передал еще одну карту памяти с новыми видео. При этом согласился сотрудничать с российскими спецслужбами, рассчитывая на вознаграждение и должность.

Какое наказание за госизмену

В суде обвиняемый вину не признал. Он заявлял, что не имел намерения вредить Украине и якобы передавал пустые носители. Суд пришел к выводу, что мужчина действовал сознательно и понимал, какие именно данные передает.

Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Кроме того, с него взыщут более 26 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Как ранее сообщали Новини.LIVE в Одесской области вынес приговор женщине, которая распространяла в мессенджере информацию о передвижении работников ТЦК. Она с сентября по декабрь 2025 года публиковала сообщения в Viber-группе с более 300 участниками. В этих сообщениях она писала, где именно находятся работники ТЦК, как они двигаются по селу и где установлены блокпосты.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области судили жительницу Раздельнянского района за препятствование мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Кроме этого, одесситу назначили штраф в 170 тысяч гривен за пророссийские сообщения в Telegram.