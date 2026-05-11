В Одесі майстер з ремонту комп'ютерів працював на ворога

Затриманий зрадник. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських атак по місту. Він шукав позиції української ППО та передавав координати російським спецслужбам. Чоловіка завербували через TikTok, використавши фейковий акаунт нібито іноземної журналістки. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Служба безпеки України.

Деталі справи

В Одесі викрили чергового агента російських спецслужб. За версією слідства, чоловік допомагав ворогу готувати нові повітряні удари по місту та області. Правоохоронці встановили, що підозрюваним є місцевий майстер з ремонту комп’ютерної техніки. Російські спецслужби звернули на нього увагу через прокремлівські дописи у соцмережах. Для вербування використали фейковий профіль іноземної журналістки у TikTok.

Після цього чоловік почав збирати інформацію про українську протиповітряну оборону. Його цікавили позиції зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які захищають Одесу від російських атак.

Збір інформації

За даними СБУ, підозрюваний їздив містом на мопеді та фіксував координати можливих цілей у Google Maps. Зібрану інформацію він зберігав у телефоні, а потім передавав куратору з рф через анонімний чат у месенджері. Слідчі також задокументували листування та голосові повідомлення між агентом і представником російських спецслужб. Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Що загрожує

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Якщо провину доведуть у суді, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Схожі справи

Раніше за матеріалами СБУ суд виніс вирок ще одному агенту ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі. Чоловіка затримали у листопаді 2022 року. За даними слідства, він об’їжджав місто на власному авто та приховано знімав місця базування Сил оборони, а зібрані дані планував передати куратору з РФ.

У СБУ повідомили, що росіяни хотіли використати ці координати для нових атак по українських військових об’єктах. Під час обшуків у агента вилучили відеореєстратор, картку пам’яті та телефон із доказами співпраці з ворогом. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині викрили жінку, яка готувала нові удари РФ. Вона збирала координати української протиповітряної оборони та передавала їх росіянам. Під прицілом були мобільні вогневі групи та радіолокаційні станції. Підозрювану затримали під час збору даних.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині суд виніс вирок чоловікові, який знімав блокпости і передавав ці дані російським спецслужбам. Його визнали винним у державній зраді і призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.