В Одессе мастер по ремонту компьютеров работал на врага

Задержанный предатель. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в корректировке российских атак по городу. Он искал позиции украинской ПВО и передавал координаты российским спецслужбам. Мужчину завербовали через TikTok, использовав фейковый аккаунт якобы иностранной журналистки. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

В Одессе разоблачили очередного агента российских спецслужб. По версии следствия, мужчина помогал врагу готовить новые воздушные удары по городу и области. Правоохранители установили, что подозреваемым является местный мастер по ремонту компьютерной техники. Российские спецслужбы обратили на него внимание через прокремлевские сообщения в соцсетях. Для вербовки использовали фейковый профиль иностранной журналистки в TikTok.

После этого мужчина начал собирать информацию об украинской противовоздушной обороне. Его интересовали позиции зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, которые защищают Одессу от российских атак.

Сбор информации

По данным СБУ, подозреваемый ездил по городу на мопеде и фиксировал координаты возможных целей в Google Maps. Собранную информацию он хранил в телефоне, а затем передавал куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере. Следователи также задокументировали переписку и голосовые сообщения между агентом и представителем российских спецслужб. Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Читайте также:

Что грозит

Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Если вину докажут в суде, мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Похожие дела

Ранее по материалам СБУ суд вынес приговор еще одному агенту ФСБ, который корректировал ракетно-пушечные удары по Одессе. Мужчину задержали в ноябре 2022 года. По данным следствия, он объезжал город на собственном авто и скрыто снимал места базирования Сил обороны, а собранные данные планировал передать куратору из РФ.

В СБУ сообщили, что россияне хотели использовать эти координаты для новых атак по украинским военным объектам. Во время обысков у агента изъяли видеорегистратор, карту памяти и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разоблачили женщину, которая готовила новые удары РФ. Она собирала координаты украинской противовоздушной обороны и передавала их россиянам. Под прицелом были мобильные огневые группы и радиолокационные станции. Подозреваемую задержали во время сбора данных.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области суд вынес приговор мужчине, который снимал блокпосты и передавал эти данные российским спецслужбам. Его признали виновным в государственной измене и назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.