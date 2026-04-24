Одесит отримав 15 років в'язниці за наведення ракет і дронов

Одесит отримав 15 років в'язниці за наведення ракет і дронов

Дата публікації: 24 квітня 2026 17:23
Зрадник, який отримав вирок. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі засудили чоловіка, який працював на російські спецслужби. Він збирав дані про українських військових і передавав їх ворогу. Суд призначив йому покарання конфіскацією майна. Затримали агента ще у 2022 році під час спроби передати інформацію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За матеріалами СБУ, 68-річний чоловік коригував ракетно-дронові удари по Одесі. Він їздив містом на власному авто та знімав на прихований відеореєстратор місця базування Сил оборони. Зібрані дані зберігав на картці пам’яті, яку планував передати своєму куратору з росії. Слідство встановило, що агент був місцевим безробітним. Його завербували після того, як він публікував прокремлівські дописи в Telegram-чатах. За співпрацю з ворогом він розраховував отримати "посаду" в окупаційній адміністрації, якщо Одесу захоплять.

Затримання та покарання

Співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі передачі розвідданих. Під час обшуків у нього знайшли відеореєстратор, карту пам’яті та телефон із доказами роботи на російські спецслужби. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Зраднику призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Інші зрадники

В Одесі викрили російського агента у лавах Держприкордонслужби. Матрос морської охорони коригував ракетні та дронові удари по місту, передаючи ворогу дані про позиції українських військових і систем ППО. Зловмисника затримали під час виконання одного із завдань, зараз він перебуває під вартою.

Читайте також:

За даними СБУ, агент їздив містом на таксі та фотографував військові об’єкти, зокрема позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційні станції та місця скупчення особового складу. Його завербували через Telegram-канали, де він шукав "легкі заробітки". Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на російські спецслужби. Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану — чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині суд виніс вирок чоловікові, який знімав блокпости і передавав ці дані російським спецслужбам. Його визнали винним у державній зраді і призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі запобігли замовному вбивству офіцера Сил спецоперацій. Правоохоронці затримали жінку, яка працювала на російську спецслужбу. Вона встановила GPS-трекер під авто військового, щоб передати дані для атаки. Фігурантку затримали під час спроби втечі за кордон.

Одеса держзрада судові рішення
Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
