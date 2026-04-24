Одесит отримав 15 років в'язниці за наведення ракет і дронов
В Одесі засудили чоловіка, який працював на російські спецслужби. Він збирав дані про українських військових і передавав їх ворогу. Суд призначив йому покарання конфіскацією майна. Затримали агента ще у 2022 році під час спроби передати інформацію.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.
Деталі справи
За матеріалами СБУ, 68-річний чоловік коригував ракетно-дронові удари по Одесі. Він їздив містом на власному авто та знімав на прихований відеореєстратор місця базування Сил оборони. Зібрані дані зберігав на картці пам’яті, яку планував передати своєму куратору з росії. Слідство встановило, що агент був місцевим безробітним. Його завербували після того, як він публікував прокремлівські дописи в Telegram-чатах. За співпрацю з ворогом він розраховував отримати "посаду" в окупаційній адміністрації, якщо Одесу захоплять.
Затримання та покарання
Співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі передачі розвідданих. Під час обшуків у нього знайшли відеореєстратор, карту пам’яті та телефон із доказами роботи на російські спецслужби. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Зраднику призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Інші зрадники
В Одесі викрили російського агента у лавах Держприкордонслужби. Матрос морської охорони коригував ракетні та дронові удари по місту, передаючи ворогу дані про позиції українських військових і систем ППО. Зловмисника затримали під час виконання одного із завдань, зараз він перебуває під вартою.
За даними СБУ, агент їздив містом на таксі та фотографував військові об’єкти, зокрема позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційні станції та місця скупчення особового складу. Його завербували через Telegram-канали, де він шукав "легкі заробітки". Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на російські спецслужби. Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану — чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
