Одессит получил 15 лет тюрьмы за наведение ракет и дронов

Предатель, получивший приговор. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе осудили мужчину, который работал на российские спецслужбы. Он собирал данные об украинских военных и передавал их врагу. Суд назначил ему наказание конфискацией имущества. Задержали агента еще в 2022 году при попытке передать информацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По материалам СБУ, 68-летний мужчина корректировал ракетно-пушечные удары по Одессе. Он ездил по городу на собственном авто и снимал на скрытый видеорегистратор места базирования Сил обороны. Собранные данные хранил на карте памяти, которую планировал передать своему куратору из России. Следствие установило, что агент был местным безработным. Его завербовали после того, как он публиковал прокремлевские сообщения в Telegram-чатах. За сотрудничество с врагом он рассчитывал получить "должность" в оккупационной администрации, если Одессу захватят.

Задержание и наказание

Сотрудники СБУ задержали мужчину на этапе передачи разведданных. Во время обысков у него нашли видеорегистратор, карту памяти и телефон с доказательствами работы на российские спецслужбы. Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Предателю назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие предатели

В Одессе разоблачили российского агента в рядах Госпогранслужбы. Матрос морской охраны корректировал ракетные и дроновые удары по городу, передавая врагу данные о позициях украинских военных и систем ПВО. Злоумышленника задержали во время выполнения одного из заданий, сейчас он находится под стражей.

По данным СБУ, агент ездил по городу на такси и фотографировал военные объекты, в частности позиции мобильных огневых групп, радиолокационные станции и места скопления личного состава. Его завербовали через Telegram-каналы, где он искал "легкие заработки". Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на российские спецслужбы. Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене в условиях военного положения - мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области суд вынес приговор мужчине, который снимал блокпосты и передавал эти данные российским спецслужбам. Его признали виновным в государственной измене и назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе предотвратили заказное убийство офицера Сил спецопераций. Правоохранители задержали женщину, которая работала на российскую спецслужбу. Она установила GPS-трекер под авто военного, чтобы передать данные для атаки. Фигурантку задержали при попытке бегства за границу.