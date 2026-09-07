СБУ задержала агента ФСБ в рядах ВСУ в Николаевской области

Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

В Николаевской области задержали военнослужащего, подозреваемого в сотрудничестве с российской спецслужбой. Он собирал информацию о силах обороны и передавал её куратору из ФСБ. Агент также мог помогать врагу готовить удары по югу Украины. Его задержали по месту службы, где он продолжал выполнять задания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Наводил удары

По данным СБУ, задержанный служил в одной из артиллерийских бригад ВСУ. Он передавал россиянам информацию об украинских подразделениях в Николаевской и Одесской областях. Собранные данные могли использоваться для подготовки ракетных и дронных атак по Силам обороны. Военный также должен был скрытно фиксировать расположение логистических складов и места сосредоточения украинской техники.

Кроме того, российская спецслужба пыталась получить через него персональные данные командиров подразделений ВСУ, воюющих на южном направлении.

Работа на ФСБ

Как установило расследование, мужчина попал в поле зрения ФСБ после того, как самовольно покинул воинскую часть. В Telegram он искал возможность легко заработать, где его впоследствии и завербовали российские спецслужбы. После вербовки военнослужащий вернулся на службу. По данным следствия, это было необходимо для того, чтобы получить доступ к информации и выполнять агентурные задания.

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С российским куратором мужчина общался через анонимный чат в мессенджере. Собранную информацию он хранил в виде скриншотов Google Maps с отметками украинских объектов.

Что обнаружили

Киберспециалисты СБУ раскрыли контакты военного с представителем военной контрразведки ФСБ. Его разведывательную деятельность задокументировали, после чего мужчину задержали по месту несения службы. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ провела мероприятия, чтобы обезопасить украинских военных в зоне, где действовал агент.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение других агентов РФ

Ранее в Одессе СБУ разоблачила агента российской военной разведки, который собирал информацию о Силах обороны Украины. Мужчина фотографировал места расположения военных и техники, пытался обнаружить радиолокационные станции, позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Кроме того, он фиксировал последствия российских атак, чтобы передавать эти данные врагу для подготовки новых ударов. Агента задержали во время фотографирования внешнего периметра одного из военных объектов. Во время обыска у него изъяли телефон и компьютерную технику с фотографиями, видеозаписями и геолокациями потенциальных целей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.