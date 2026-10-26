Агент РФ. Фото: Служба безпеки України

В Одесі затримали 20-річного агента російських спецслужб, який встановлював GPS-трекери на бензовози та військові паливозаправники. За їхньою допомогою ворог планував визначити розташування українських нафтобаз і завдати по них ракетно-дронових ударів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Деталі справи

За даними СБУ, затриманий встановив щонайменше два GPS-трекери з віддаленим доступом для російських спецслужб. Один пристрій він прикріпив до військового паливозаправника, інший — до цивільного бензовоза. Таким чином росіяни сподівалися відстежити маршрути автоцистерн і з'ясувати, де вони заправляються. Отримані координати нафтобаз ворог планував використати для коригування ударів реактивними дронами та ракетами.

Атаки на паливні сховища могли порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію на півдні України. Однак співробітники СБУ завчасно викрили агента, демонтували шпигунські пристрої та затримали його.

Що відомо про агента

Як встановило розслідування, підозрюваний — 20-річний колишній студент одного з одеських університетів. Після відрахування через академічну неуспішність він шукав легкі заробітки в Telegram-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб. Спочатку чоловік збирав інформацію про наслідки російських атак по Одесі. Щоб приховати свою діяльність, він змінював способи пересування містом: користувався маршрутними автобусами або ходив пішки.

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Згодом куратор із Росії доручив йому виявити українські нафтобази. Для цього агент придбав GPS-трекери, налаштував їх за інструкціями російського спецслужбовця та встановив на автоцистерни. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття інших агентів

Раніше СБУ затримала в Києві 18-річного одесита, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам координати об’єктів в Одесі та Дніпрі, зокрема логістичного поштового термінала, по якому згодом вдарили реактивні безпілотники. Після цього хлопець отримав завдання підготувати теракт у столиці та встановив приховану камеру для стеження за потенційною жертвою. СБУ затримала його до того, як він встиг передати зібрані матеріали російським кураторам. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі СБУ затримала місцевого майстра з ремонту комп'ютерної техніки, якого підозрюють у пошуку позицій української ППО. За даними слідства, чоловік їздив містом на мопеді, фіксував координати зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, а потім передавав інформацію російським спецслужбам.