Агент РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе задержали 20-летнего агента российских спецслужб, который устанавливал GPS-трекеры на бензовозы и военные топливозаправщики. С их помощью враг планировал определить расположение украинских нефтебаз и нанести по ним ракетно-дроновые удары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным СБУ, задержанный установил как минимум два GPS-трекера с удаленным доступом для российских спецслужб. Одно устройство он прикрепил к военной топливозаправке, другое — к гражданскому бензовозу. Таким образом россияне надеялись отследить маршруты автоцистерн и выяснить, где они заправляются. Полученные координаты нефтебаз враг планировал использовать для корректировки ударов реактивными дронами и ракетами.

Атаки на топливные хранилища могли нарушить логистику Сил обороны и дестабилизировать ситуацию на юге Украины. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента, демонтировали шпионские устройства и задержали его.

Что известно об агенте

Как установило расследование, подозреваемый — 20-летний бывший студент одного из одесских университетов. После отчисления из-за академической неуспеваемости он искал легкие заработки в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала мужчина собирал информацию о последствиях российских атак по Одессе. Чтобы скрыть свою деятельность, он менял способы передвижения по городу: пользовался маршрутными автобусами или ходил пешком.

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Впоследствии куратор из России поручил ему выявить украинские нефтебазы. Для этого агент приобрел GPS-трекеры, настроил их по инструкциям российского спецслужбовца и установил на автоцистерны. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Что ему грозит

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение других агентов

Ранее СБУ задержала в Киеве 18-летнего одессита, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, он передавал российским спецслужбам координаты объектов в Одессе и Днепре, в частности логистического почтового терминала, по которому впоследствии нанесли удар реактивные беспилотники. После этого молодой человек получил задание подготовить теракт в столице и установил скрытую камеру для слежения за потенциальной жертвой. СБУ задержала его до того, как он успел передать собранные материалы российским кураторам. Подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.