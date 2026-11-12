Девушка включает генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 12 ноября вновь ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение суток, а время отключений будет зависеть от очереди. При этом графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей области призывают следить за обновлениями и не тратить электроэнергию без необходимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение о введении графиков отключений света в Одесской области. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Графики отключений в Одесской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» ДТЭК "Одесские электросети" вводит графики стабилизационных отключений в Одессе и области. Ограничения запланированы с 07:00 до 24:00 12 ноября. Электроэнергию будут отключать в соответствии с установленными очередями. Энергетики предупреждают, что в течение дня расписание может меняться. Поэтому потребителям следует проверять актуальную информацию по своему адресу на официальных ресурсах компании.

Свет будут отключать по следующему графику:

Группа 1.1: с 11:00 до 15:00 (без света 4 часа)

Группа 1.2: с 11:00 до 15:00 (без света 4 часа)

Группа 2.1: с 21:30 до 24:00 (без света 2,5 часа)

Группа 2.2: с 21:30 до 24:00 (без света 2,5 часа)

Группа 3.1: с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:30 (без света 5,5 часа)

Группа 3.2: с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:30 (без света 5,5 часа)

Группа 4.1: с 14:30 до 18:30 (без света 4 часа)

Группа 4.2: с 14:30 до 18:30 (без света 4 часа)

Группа 5.1: с 18:00 до 22:30 (без света 4,5 часа)

Группа 5.2: с 18:00 до 22:30 (без света 4,5 часа)

Группа 6.1: с 08:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00 (без света 7 часов)

Группа 6.2: с 08:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00 (без света 7 часов)

Как проверить, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети» (раздел «Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сократить потребление электроэнергии

Жителей Одесской области просят экономно пользоваться электроприборами. Это поможет снизить нагрузку на электросети и уменьшить риск введения дополнительных ограничений.

Советы одесситам

Также энергетики рекомендуют соблюдать несколько правил:

выключать мощные электроприборы во время отключений;

после возобновления электроснабжения подождать 10–15 минут перед включением техники;

подключать приборы постепенно, не включая все одновременно;

не использовать несколько энергоемких устройств одновременно;

по возможности переносить стирку и другие бытовые дела на ночное время.

Для дополнительной защиты бытовой техники от перепадов напряжения специалисты советуют установить реле напряжения.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.