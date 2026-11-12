Дівчина вмикає генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині 12 листопада знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Обмеження діятимуть протягом доби, а години відсутності світла залежатимуть від черги. Водночас графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителів області закликають стежити за оновленнями та не витрачати електроенергію без потреби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Реклама

Повідомлення про застосування графіків відключення світла на Одещині. Фото: скриншот з ДТЕК

Графіки відключень на Одещині

За розпорядженням НЕК "Укренерго" ДТЕК Одеські електромережі застосовує графіки стабілізаційних відключень в Одесі та області. Обмеження заплановані з 07:00 до 24:00 12 листопада. Електроенергію вимикатимуть відповідно до визначених черг. Енергетики попереджають, що протягом дня розклад може змінюватися. Тому споживачам варто перевіряти актуальну інформацію за своєю адресою на офіційних ресурсах компанії.

Світло вимикатимуть за таким розкладом:

Група 1.1: з 11:00 до 15:00 (без світла 4 год)

Група 1.2: з 11:00 до 15:00 (без світла 4 год)

Група 2.1: з 21:30 до 24:00 (без світла 2,5 год)

Група 2.2: з 21:30 до 24:00 (без світла 2,5 год)

Група 3.1: з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 18:30 (без світла 5,5 год)

Група 3.2: з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 18:30 (без світла 5,5 год)

Група 4.1: з 14:30 до 18:30 (без світла 4 год)

Група 4.2: з 14:30 до 18:30 (без світла 4 год)

Група 5.1: з 18:00 до 22:30 (без світла 4,5 год)

Група 5.2: з 18:00 до 22:30 (без світла 4,5 год)

Група 6.1: з 08:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00 (без світла 7 год)

Група 6.2: з 08:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00 (без світла 7 год)

Як перевірити, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

Читайте також:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як зменшити споживання електроенергії

Мешканців Одещини просять ощадливо користуватися електроприладами. Це допоможе зменшити навантаження на електромережі та знизити ризик додаткових обмежень.

Поради одеситам

Також енергетики рекомендують дотримуватися кількох правил:

вимикати потужні електроприлади під час відключень;

після відновлення електропостачання зачекати 10–15 хвилин перед увімкненням техніки;

підключати прилади поступово, не вмикаючи все одночасно;

не використовувати кілька енергоємних пристроїв в один момент;

за можливості переносити прання та інші побутові справи на нічний час.

Для додаткового захисту побутової техніки від перепадів напруги фахівці радять встановити реле напруги.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.