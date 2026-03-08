Графики света в Одессе 9 марта — как будут отключать электричество

Мужчина в темноте делает сладкую вату. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 9 марта, в Одесской области введут стабилизационные графики отключений электроэнергии. В Одессе и некоторых райцентрах по-прежнему будут действовать аварийные обесточивания вне графика из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры после серии российских атак.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

В Одесской области ситуация самая сложная

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. Из-за массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По словам энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции — это почти половина их общего количества. Некоторые объекты атаковали несколько раз. Наибольшим разрушениям подверглись энергетические узлы в Одессе и близлежащих населенных пунктах.

Из-за этого система работает на пределе возможностей. Часть подстанций функционирует только с частью оборудования.

Где ситуация самая сложная

Наибольшие проблемы со светом наблюдаются в части Одесского района, особенно в Киевском районе Одессы. Перебои также есть в части Приморского и Хаджибейского районов, а локально — в Пересыпском.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Цены на электроэнергию в 2026 году

В 2026 году тариф на электроэнергию для населения в Украине могут пересмотреть. По оценкам экспертов, цена может вырасти до 5-5,5 грн за кВт-ч из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Для ее восстановления нужны значительные средства, поэтому вопрос повышения тарифов снова обсуждается. Подобные аргументы уже звучали ранее, когда власти объясняли рост цен необходимостью собрать десятки миллиардов гривен на ремонт энергосистемы

Напомним, генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко ответил, когда в Украине улучшится ситуация с графиками отключений света. По его прогнозам, уже в апреле с появлением солнечной генерации свет будут выключать меньше.

Также Владимир Зеленский рассказал, что в Украине разработан комплексный план защиты энергетических объектов, который утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Президент пояснил, что документ предусматривает несколько уровней физической защиты. В то же время глава государства подчеркнул, что часть объектов сложно защитить из-за их масштабов, поэтому основной акцент делают на усилении систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.