Відключення світла в Одесі 9 березня — які графіки

У понеділок, 9 березня, в Одеській області запровадять стабілізаційні графіки відключень електроенергії. В Одесі та деяких райцентрах, як і раніше, діятимуть аварійні знеструмлення поза графіком. Причина — серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури після серії російських атак.

На Одещині ситуація найскладніша

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Через масовані удари по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За словами енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції — це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти атакували кілька разів. Найбільших руйнувань зазнали енергетичні вузли в Одесі та прилеглих населених пунктах.

Через це система працює на межі можливостей. Частина підстанцій функціонує лише з частиною обладнання.

Де ситуація найскладніша

Найбільші проблеми зі світлом спостерігаються в частині Одеського району, особливо у Київському районі Одеси. Перебої також є у частині Приморського та Хаджибейського районів, а локально — у Пересипському.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ціни на електроенергію у 2026 році

У 2026 році тариф на електроенергію для населення в Україні можуть переглянути. За оцінками експертів, ціна може зрости до 5-5,5 грн за кВт-год через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Для її відновлення потрібні значні кошти, тому питання підвищення тарифів знову обговорюється. Подібні аргументи вже звучали раніше, коли влада пояснювала зростання цін необхідністю зібрати десятки мільярдів гривень на ремонт енергосистеми

Нагадаємо, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко відповів, коли в Україні покращиться ситуація із графіками відключень світла. За його прогнозами, вже у квітні з появою сонячної генерації світло вимикатимуть менше.

Також Володимир Зеленський розповів, що в Україні розроблено комплексний план захисту енергетичних об’єктів, який затверджено на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Президент пояснив, що документ передбачає кілька рівнів фізичного захисту. Водночас очільник держави наголосив, що частину об’єктів складно захистити через їхні масштаби, тому основний акцент роблять на посиленні систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.