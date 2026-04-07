Графики отключений в Одессе: ситуация со светом завтра

Машины на одной из улиц Одессы.

В Одессе 8 апреля ситуация с электроснабжением остается напряженной. После недавних атак энергосистема работает с ограничениями, поэтому отключения света продолжаются. В городе и области могут действовать как плановые графики, так и аварийные обесточивания. Стабильная подача электроэнергии пока не гарантирована.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Что с электричеством в области

В Одесской области энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты. Часть громад живет по стабилизационным графикам, но они могут меняться в зависимости от нагрузки и состояния сетей. В некоторых населенных пунктах возможны более длительные или частые отключения. Полностью выровнять ситуацию пока не удалось.

Актуальные графики отключений можно проверить на официальных сайтах и в чат-ботах операторов. В то же время данные могут обновляться с задержкой, поэтому фактические отключения иногда отличаются от обнародованных.

Какова ситуация в Одессе

В самой Одессе энергосистема работает с дефицитом мощности. Поэтому отключения не действуют за графиками. Свет могут выключать раньше или возвращать с задержкой. Больше всего это зависит от нагрузки на конкретные участки сети.

Энергетики призывают горожан экономно пользоваться электроэнергией. После появления света советуют не включать одновременно несколько мощных приборов, чтобы не перегружать систему. Это поможет избежать дополнительных аварий и стабилизировать работу сети.

Когда ждать улучшения

Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Срок стабилизации зависит от масштаба повреждений и скорости ремонта. В то же время ситуация остается нестабильной, ведь новые атаки могут снова повлиять на работу энергосистемы.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, из-за российского обстрела Одессы 6 апреля около 16 тысяч абонентов остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения ведут энергетики совместно с другими службами города. Вода и газ подаются в большинстве районов.