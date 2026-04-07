Графіки відключень в Одесі: ситуація зі світлом завтра

Машини на одній із вулиць Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 8 квітня ситуація з електропостачанням залишається напруженою. Після нещодавніх атак енергосистема працює з обмеженнями, тому відключення світла тривають. У місті та області можуть діяти як планові графіки, так і аварійні знеструмлення. Стабільна подача електроенергії поки не гарантована.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Що з електрикою в області

В Одеській області енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти. Частина громад живе за стабілізаційними графіками, але вони можуть змінюватися залежно від навантаження та стану мереж. У деяких населених пунктах можливі довші або частіші відключення. Повністю вирівняти ситуацію поки не вдалося.

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сайтах і в чат-ботах операторів. Водночас дані можуть оновлюватися із затримкою, тому фактичні відключення інколи відрізняються від оприлюднених.

Яка ситуація в Одесі

В самій Одесі енергосистема працює з дефіцитом потужності. Через це відключення не діють за графіками. Світло можуть вимикати раніше або повертати із затримкою. Найбільше це залежить від навантаження на конкретні ділянки мережі.

Читайте також:

Енергетики закликають містян економно користуватися електроенергією. Після появи світла радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів, щоб не перевантажувати систему. Це допоможе уникнути додаткових аварій та стабілізувати роботу мережі.

Коли чекати покращення

Відновлювальні роботи тривають безперервно. Термін стабілізації залежить від масштабу пошкоджень і швидкості ремонту. Водночас ситуація залишається нестабільною, адже нові атаки можуть знову вплинути на роботу енергосистеми.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, через російський обстріл Одеси 6 квітня близько 16 тисяч абонентів залишилися без світла. Роботи з відновлення електропостачання ведуть енергетики спільно з іншими службами міста. Вода та газ подаються у більшості районів.