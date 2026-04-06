Відключення світла в Одесі: ситуація з графіками завтра

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 7 квітня ситуація з електропостачанням залишається складною. Після обстрілів енергосистема працює з дефіцитом, тому обмеження продовжують діяти. У місті та області можливі як планові, так і аварійні відключення. Стабільність подачі електроенергії наразі не гарантована.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Що відбувається в області

В Одеській області тривають відновлювальні роботи, однак повністю стабілізувати електропостачання поки не вдалося. У більшості громад діють стабілізаційні графіки, але вони можуть змінюватися через технічний стан мереж. У частині населених пунктів світло можуть вимикати частіше або на довший час.

Дізнатися актуальні графіки відключень за конкретною адресою можна на офіційних ресурсах і в чат-ботах операторів. Водночас інформація може оновлюватися із затримкою, тому реальна ситуація інколи відрізняється від оприлюдненої.

Ситуація в Одесі

В Одесі енергосистема працює в умовах обмежень. Водночас багато залежить від стану окремих ділянок мережі. Через це відключення можуть відбуватися з відхиленням від графіків — електроенергію іноді вимикають раніше або вмикають пізніше.

Енергетики просять мешканців раціонально використовувати електроенергію. Після відновлення світла не рекомендують одночасно вмикати кілька потужних приладів, щоб уникнути перевантаження мережі та нових аварій.

Коли ситуація покращиться

Ремонтні роботи в енергосистемі тривають постійно. Терміни повного відновлення залежать від масштабу пошкоджень і швидкості їх усунення. Водночас нові атаки можуть знову ускладнити ситуацію та призвести до посилення обмежень.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, через обстріл Одеси 6 квітня близько 16 тисяч абонентів залишилися без світла. Роботи з відновлення електропостачання ведуть енергетики спільно з іншими службами міста. Вода та газ поки подаються у більшості районів, проте комунальні служби продовжують перевірки та ремонти.

Також, Новини.LIVE писали, в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.