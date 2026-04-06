Отключение света в Одессе: ситуация с графиками завтра

Ночная Одесса

В Одессе 7 апреля ситуация с электроснабжением остается сложной. После обстрелов энергосистема работает с дефицитом, поэтому ограничения продолжают действовать. В городе и области возможны как плановые, так и аварийные отключения. Стабильность подачи электроэнергии пока не гарантирована.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Что происходит в области

В Одесской области продолжаются восстановительные работы, однако полностью стабилизировать электроснабжение пока не удалось. В большинстве громад действуют стабилизационные графики, но они могут меняться из-за технического состояния сетей. В части населенных пунктов свет могут выключать чаще или на более длительное время.

Узнать актуальные графики отключений по конкретному адресу можно на официальных ресурсах и в чат-ботах операторов. В то же время информация может обновляться с задержкой, поэтому реальная ситуация иногда отличается от обнародованной.

Ситуация в Одессе

В Одессе энергосистема работает в условиях ограничений. В то же время многое зависит от состояния отдельных участков сети. Поэтому отключения могут происходить с отклонением от графиков — электроэнергию иногда выключают раньше или включают позже.

Энергетики просят жителей рационально использовать электроэнергию. После восстановления света не рекомендуют одновременно включать несколько мощных приборов, чтобы избежать перегрузки сети и новых аварий.

Когда ситуация улучшится

Ремонтные работы в энергосистеме продолжаются постоянно. Сроки полного восстановления зависят от масштаба повреждений и скорости их устранения. В то же время новые атаки могут снова осложнить ситуацию и привести к усилению ограничений.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за обстрела Одессы 6 апреля около 16 тысяч абонентов остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения ведут энергетики совместно с другими службами города. Вода и газ пока подаются в большинстве районов, однако коммунальные службы продолжают проверки и ремонты.

Также, Новини.LIVE писали, в Одесской области разрушено почти половину крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.