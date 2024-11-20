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Графики подачи света сегодня — какие прогнозы

20 ноября 2024 09:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений света в Одессе на 20 ноября
Электрик чинит электросети. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

После трех дней аварийных отключений света в Одессе обновили стабилизационные графики. Они будут действовать с 6:00 до 23:00. Впрочем, многие одесситы жалуются, что электричества до сих пор нет, хотя по графику должно быть.

О возвращении стабилизационных отключений сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Сообщения о графиках. Фото: скриншот

Графики на среду

Потребителей разбили на шесть групп. По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.

  • 1 группа; свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00;
  • 2 группа: свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00;
  • 3 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00;
  • 4 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00;
  • 5 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00;
  • 6 группа: свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00;

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Отметим, что электротранспорт в Одессе сегодня работать не будет.

В то же время, во многих районах Одессы света нет не по графику. При этом чат-бот ДТЭК уверяет, что отключения по данным адресам не зафиксированы.

Напомним, ранее мы писали о том, как зарядить смартфон без света. Также мы сообщали о пяти устройствах, которые могут быть полезны при отключении электричества.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света

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