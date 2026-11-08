Работающий генератор возле здания. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пока в Одессе продолжаются отключения света, Украина продолжает экспортировать электроэнергию за границу. По словам эксперта, произведенного тока хватает, однако обеспечить город электричеством в полном объеме не удается. Причина связана с последствиями российских атак на энергосистему, а восстановление затрудняет угроза новых ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью директора Центра исследований энергетики Александра Харченко для издания Ukrinform.

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Электроэнергию экспортируют

По словам Александра Харченко, в Украине сейчас нет общего дефицита генерации электроэнергии. Проблема в том, что россияне повредили высоковольтные сети, по которым ток передается между регионами. Из-за этого даже имеющуюся электроэнергию не всегда удается доставить туда, где она нужна.

"Генерация сейчас не находится в дефиците. И это подтверждает, в том числе, тот факт, что мы до сих пор вынуждены экспортировать электроэнергию, потому что, к сожалению, из-за повреждений высоковольтных сетей не можем доставить её потребителям, скажем, в Киев в достаточной мере, в Одессу и некоторые другие регионы", — пояснил Александр Харченко.

Почему ремонты затягиваются

Александр Харченко рассказал, что энергетики подготовили ремонтные бригады и располагают запасами оборудования. Кроме того, защита подстанций помогает сохранить их важнейшие элементы. Однако россияне продолжают атаковать энергообъекты, а дроны не дают ремонтникам безопасно работать.

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"Есть повреждения, которые можно было бы устранить буквально за часы, но, к большому сожалению, из-за постоянных повторных атак невозможно стабильно и нормально работать на объектах", — отметил Александр Харченко.

По его словам, некоторые ремонты можно выполнить за 4–8 часов. Для этого нужно заменить поврежденные изоляторы, переключатели, реле и другие элементы оборудования. Но пока над объектами находятся российские дроны, отправлять туда людей опасно.

Графики электроснабжения в Одессе

Проблемы с передачей электроэнергии и последствия российских ударов продолжают влиять на электроснабжение Одессы. По решению "Укрэнерго", 8 ноября в городе и области действуют стабилизационные отключения света. В целом в Украине в течение суток применяются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей, а для промышленности — ограничения мощности. Проверить график по своему адресу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети". В случае новых распоряжений "Укрэнерго" графики могут изменяться.

Новини.LIVE сообщали, что 2 ноября россияне атаковали Одессу и область. Они повредили энергетический объект ДТЭК, два жилых дома, гараж и другие сооружения. Ранения получили пять человек. Двух из пяти раненых женщин госпитализировали.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 3 ноября в Одессе прогремели взрывы. В результате удара беспилотника были повреждены шесть легковых автомобилей и грузовик. Сообщений о пострадавших не поступало.