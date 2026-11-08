Працюючий генератор біля будівлі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Поки в Одесі тривають відключення світла, Україна продовжує експортувати електроенергію за кордон. За словами експерта, виробленого струму вистачає, проте забезпечити місто електрикою в повному обсязі не вдається. Причина пов'язана з наслідками російських атак на енергосистему, а відновлення ускладнює загроза нових ударів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка для видання Ukrinform.

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Електрику експортують

За словами Олександра Харченка, в Україні зараз немає загального дефіциту генерації електроенергії. Проблема в тому, що росіяни пошкодили високовольтні мережі, якими струм передають між регіонами. Через це навіть наявну електроенергію не завжди вдається доставити туди, де вона потрібна.

"Генерація не є в дефіциті зараз. І це показує, в тому числі, той факт, що ми досі вимушено експортуємо електроенергію, бо, на жаль, через пошкодження високовольтних мереж не можемо її доставити до споживачів, скажімо, Києва в достатній мірі, Одеси, деяких інших регіонів", — пояснив Олександр Харченко.

Чому ремонти затягуються

Олександр Харченко розповів, що енергетики підготували ремонтні бригади та мають запаси обладнання. Крім того, захист підстанцій допомагає вберегти їхні найважливіші елементи. Проте росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти, а дрони не дають ремонтникам безпечно працювати.

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"Є пошкодження, які можна було би усувати буквально за години, але, на превеликий жаль, через постійні повторні атаки неможливо стабільно і нормально працювати на об'єктах", — зазначив Олександр Харченко.

За його словами, деякі ремонти можна виконати за 4–8 годин. Для цього потрібно замінити пошкоджені ізолятори, перемикачі, реле та інші елементи обладнання. Але поки над об'єктами перебувають російські дрони, відправляти туди людей небезпечно.

Графіки світла в Одесі

Проблеми з передаванням електроенергії та наслідки російських ударів продовжують впливати на електропостачання Одеси. За рішенням Укренерго, 8 листопада в місті та області діють стабілізаційні відключення світла. Загалом в Україні протягом доби застосовують графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг, а для промисловості — обмеження потужності. Перевірити графік за своєю адресою можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі. У разі нових розпоряджень Укренерго графіки можуть змінюватися.

Новини.LIVE писали, що 2 листопада росіяни атакували Одесу та область. Вони пошкодили енергетичний об'єкт ДТЕК, два житлові будинки, гараж та інші споруди. Поранення отримали п'ятеро людей. Двох із п'яти поранених жінок госпіталізували.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що уранці 3 листопада в Одесі пролунали вибухи. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено шість легкових автомобілів і вантажівку. Повідомлень про постраждалих не було.