Отключение света в Одессе сегодня, 25 ноября, новые графики

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Днем 25 ноября, в Одессе обновили графики отключения света. Поступили новые команды от "Укрэнерго" по Одесской области, которые дали возможность уменьшить объем отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.

2 группа: отключение с 19:00 до 21:00.

3 группа: свет будет целый день.

4 группа: свет будет целый день.

5 группа: свет будет целый день.

6 группа: отключение с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, зачем внедряются ограничения электроснабжения для бизнеса. Также мы писали, сколько украинцам придется платить за свет в декабре.