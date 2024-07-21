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Графики отключений на Одесчине — энергетики сообщили, когда завтра будет свет

21 июля 2024 22:36
Верзилова Єлизавета - редактор
Графики отключений света в Одесской области завтра, 22 июля - ДТЭК
Энергетики дали графики отключений света в Одесской области на 22 июля. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области в понедельник, 22 июля, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 22 июля, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 22 июля, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Из-за жары до +40 °С возможно ограничение одновременно четырех групп потребителей. Это может привести к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков.

Отключение света Одесса 22 июля, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 22 июля, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber ;
  • чат-бота в Telegram ;
  • частных сообщений в Facebook ;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 22 июля, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 22 июля, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, что в связи с имеющимися проблемами в Одессе активно начали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город запитан от соседних регионов, что создает значительные проблемы.

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