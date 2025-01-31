Графики света на завтра в Одессе

Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет
Завтра, 1 февраля, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. Об этом энергетики предупредят заранее и опубликуют графики почасовых отключений.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии по возможности.
Время восстановления света
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомню, недавно мы писали о тарифах в феврале 2025-го. А также о том изменится ли оплата за воду.
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