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Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет

31 января 2025 20:58
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Графики света на завтра в Одессе
Темные улицы Одессы. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Завтра, 1 февраля, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. Об этом энергетики предупредят заранее и опубликуют графики почасовых отключений.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии по возможности.

Время восстановления света

Узнать время восстановления света можно с помощью:

Напомню, недавно мы писали о тарифах в феврале 2025-го. А также о том изменится ли оплата за воду.

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК графики отключений света
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