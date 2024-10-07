Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики отключений в Одессе на 8 октября — как будут действовать arrow

Графики отключений в Одессе на 8 октября — как будут действовать

7 октября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 8 октября
Электрики возобновляют энергоснабжение. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На вторник, 8 октября, в Одесской области не предусмотрены стабилизационных отключений света. Однако при повышении нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поэтапной поставки света.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:
Графики отключения света - при каких условиях будут действовать ограничения - фото 1
Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Возможные отключения: как действовать одесситам

Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10.00 до 16.00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram ;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, эксперт рассказал, как долго в Украине не будет ограничений на потребление электроэнергии.

Также мы писали, что следует сделать, чтобы оградить бытовую технику от возможных отключений света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:36 В сети показали новую форму сборной Украины от известного бренда

Новость с видео

21:34 Как оформить отсрочку от мобилизации в октябре 2024 — пошаговая инструкция

21:30 Графики отключений в Одессе на 8 октября — как будут действовать

21:26 На Закарпатье в ДТП погиб народный артист Украины — фото аварии

21:13 В Киеве трое мужчин ночью избили сотрудника СБУ — что решил суд

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

20:58 Языковые патрули в Ивано-Франковске — в городе приняли решение по инспекторам

20:55 Киев погрузится в осень — синоптики сделали прогноз на завтра

20:53 Повышение в звании для мобилизованных — когда граждане имеют такое право

20:38 Волонтер из Харькова погиб во время эвакуационной миссии в Донецкой области

20:09 План победы и изготовление оружия в Украине — вечернее обращение Зеленского

21:36 В сети показали новую форму сборной Украины от известного бренда

Новость с видео

21:34 Как оформить отсрочку от мобилизации в октябре 2024 — пошаговая инструкция

21:30 Графики отключений в Одессе на 8 октября — как будут действовать

21:26 На Закарпатье в ДТП погиб народный артист Украины — фото аварии

21:13 В Киеве трое мужчин ночью избили сотрудника СБУ — что решил суд

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

20:58 Языковые патрули в Ивано-Франковске — в городе приняли решение по инспекторам

20:55 Киев погрузится в осень — синоптики сделали прогноз на завтра

20:53 Повышение в звании для мобилизованных — когда граждане имеют такое право

20:38 Волонтер из Харькова погиб во время эвакуационной миссии в Донецкой области

20:09 План победы и изготовление оружия в Украине — вечернее обращение Зеленского

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник