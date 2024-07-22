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Громкие взрывы прогремели сейчас на Одесчине

22 июля 2024 10:03
Верзилова Єлизавета - редактор
Взрывы в Одесской области сейчас, 22 июля
Взрывы в Одесской области. Иллюстративное фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Взрывы раздались в Одесской области сейчас, 22 июля. В настоящее время в регион объявлена воздушная тревога, россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Взрывы в Одесской области 22 июля
Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

Взрывы в Одесской области 22 июля

Жители Одесщины услышали взрывы в 10:03. Россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма, военные предупреждали о баллистике в направлении региона.

Громкие взрывы прогремели сейчас на Одесчине - фото 2
Сообщение ПС. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах к отбою.

Громкие взрывы прогремели сейчас на Одесчине - фото 3
Сообщение Кипера. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Тревога 22 июля Украина
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что на днях российские оккупационные войска в очередной раз нацелили ракеты и дроны на юг нашего государства. Враг направил управляемую авиационную ракету на Николаев, а также пытался поразить противорадиолокационную ракету по территории Одесского региона.

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