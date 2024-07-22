Взрывы в Одесской области сейчас, 22 июля

Громкие взрывы прогремели сейчас на Одесчине
Взрывы раздались в Одесской области сейчас, 22 июля. В настоящее время в регион объявлена воздушная тревога, россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрывы в Одесской области 22 июля
Жители Одесщины услышали взрывы в 10:03. Россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма, военные предупреждали о баллистике в направлении региона.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах к отбою.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что на днях российские оккупационные войска в очередной раз нацелили ракеты и дроны на юг нашего государства. Враг направил управляемую авиационную ракету на Николаев, а также пытался поразить противорадиолокационную ракету по территории Одесского региона.
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